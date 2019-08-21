На пяти стационарных постах Чуйской области установлены камеры видеонаблюдения

На пяти стационарных постах Чуйской области установили камеры видеонаблюдения. Об этом сообщает ГУОБДД МВД КР.

В целях обеспечения безопасности, а также исключения коррупционных проявлений со стороны инспекторов, несущих службу на стационарных постах Киргшелк, Ленинское, Ак-Жол, Военно-Антоновка и Сосновка Чуйской области, установлены камеры видеонаблюдения, которые охватывают все внутренние помещения постов и весь внешний периметр.

Камеры установлены так, чтобы не было так называемых «мертвых зон». Весь процесс от остановки транспорта, проверки документов и иные действия инспекторов записывают. Записи в режиме реального времени по интернет-каналу отображаются на центральном мониторе в ГУОБДД МВД КР. Они хранятся в течение 30 суток.

На постах также установят специальные комплексы с программным обеспечением для распознавания автотранспортных средств, находящихся в розыске, в том числе с неоплаченными штрафами.