12:48
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

ГКНБ установил факт завышения стоимости при ремонте подземок в Бишкеке

ГКНБ установил факт завышения стоимости при ремонте подземок в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Отмечается, что 14 августа прокуратура Бишкека зарегистрировала досудебное производство по статье 320 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Читайте по теме
Ремонт подземок в Бишкеке. Новое уголовное дело для Албека Ибраимова

Установлено, что в 2018 году прокуратура провела проверку конкурсов УКС мэрии Бишкека на закупку работ по капитальному ремонту подземных пешеходных переходов по проспекту Чуй и улице Абдырахманова, проспекту Манаса и проспекту Чуй, а также надземных пешеходных переходов по улице 7 Апреля и Курманджан Датки.

По итогам проверки выявлены факты завышения стоимости работ в размере 498,9 тысячи сомов, из которых на 122,3 тысячи сомов подрядчики устранили дефекты.

Ущерб бюджету Бишкека составил 376,6 тысячи сомов.

В 2018 году по представлению прокуратуры Бишкека семь сотрудников УКС привлекли к дисциплинарной ответственности.

Проведение досудебного производства поручено следственным органам ГКНБ КР.
Ссылка:
просмотров: 226
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрия Бишкека выбрала подрядчика для ремонта подземки возле филармонии
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю