Дело по преподавателю КРСУ, якобы пристававшему к студенткам, прекратили

Дело в отношении преподавателя Кыргызско-Российского Славянского университета Дениса Брусиловского прекратили. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.
По данным ведомства, производство прекратили ввиду отсутствия состава преступления. В милиции не уточнили, отзывала ли свое заявление студентка.
Заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Принуждение к действиям сексуального характера» УК КР.
Денис Брусиловский — преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий КРСУ. Сам он категорически отвергает обвинения в сексуальных домогательствах.