Дело по преподавателю КРСУ, якобы пристававшему к студенткам, прекратили

Дело в отношении преподавателя Кыргызско-Российского Славянского университета Дениса Брусиловского прекратили. Информацию 24.kg подтвердили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, производство прекратили ввиду отсутствия состава преступления. В милиции не уточнили, отзывала ли свое заявление студентка.

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Напомним, педагога обвинили в сексуальных домогательствах. Заявление написала 20-летняя учащаяся КРСУ. Она пожаловалась, что Денис Брусиловский ее домогается.

Заявление было зарегистрировано в Едином реестре преступлений и проступков по статье «Принуждение к действиям сексуального характера» УК КР.

Денис Брусиловский — преподаватель кафедры ЮНЕСКО по изучению мировых культур и религий КРСУ. Сам он категорически отвергает обвинения в сексуальных домогательствах.