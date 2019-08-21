Государственная регистрационная служба информирует, что с 21 августа центры обслуживания населения Бишкека будут работать по прежнему графику работы — с 9.00 до 18.00. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

С 26 июня в качестве пилотного проекта график работы ЦОНов по Бишкеку продлен на 2 часа (с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед). По результатам проведенного мониторинга реализации проекта в части качества и количества оказываемых услуг принято решение о целесообразности установить рабочий график с 9.00 до 18.00.

«Мониторинг проекта показал, что продление рабочего графика в условиях ограниченности штатных единиц, требующей перераспределения обязанностей среди сотрудников, неблагоприятно сказалось на производительности труда и качестве предоставляемых услуг», — пояснили в ГРС.

ЦОНы продолжат работу без перерыва на обед.