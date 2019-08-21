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Общество

После продолжительной болезни умер музыкант Алексей Агибалов

После продолжительной болезни умер композитор, исполнитель, гитарист Алексей Агибалов. Об этом сообщил главный редактор сайта Literatura.kg Олег Бондаренко.

«Сегодня умер Алексей Агибалов — наш великий гитарист, мастер игры на семиструнной гитаре, музыкант, известный далеко за пределами Кыргызстана», — написал он на страничке в Facebook.

Facebook
Фото Facebook. Алексей Агибалов
Родился 9 сентября 1940 года. В 13 лет начал заниматься гитарой по школам Александра Иванова-Крамского и Владимира Сазонова.

С 1975 года солист кыргызского радио, солист-гитарист Кыргызской филармонии. Выступал с сольными концертами в Харькове, Ростове-на-Дону, Красноярске, Волгограде, Екатеринбурге, Москве, Астане и других городах, участвовал в фестивалях как исполнитель, является одним из немногих солирующих гитаристов, исполняющих концерты для гитары с оркестром.

Автор музыки к шести документальным фильмам «Кыргызфильма» и студии «Ордо», автор ряда пьес для гитары, выпущенных издательствами «Музыка» (Москва) и «Орфей» (США). Им сделано более ста радиопередач из цикла «Гитара и гитаристы».

Автор ряда литературных трудов — публикаций в журнале «Литературный Киргизстан», документальной повести о Леониде Дядюченко «Плач гитары» (2006).

Похороны пройдут 21 августа в 12.30 по адресу: 8-й микрорайон, 38.
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