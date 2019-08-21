Омурбека Бабанова оштрафовали на 5,5 тысячи сомов. Об этом сообщило ГУОБДД МВД КР.

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Накануне сотрудники УОБДД по ГУВД Бишкека составили протокол о нарушении в отношении водителя автомобиля «Лексус LX 570» с госномером В7700АА. Передние боковые стекла внедорожника затонированы.

Автомобиль водворили на штрафстоянку. Штраф составил 5,5 тысячи сомов.

На этой машине Омурбек Бабанов приехал на допрос в ГКНБ, откуда ее и забрали на штрафстоянку. Позже журналистам он рассказал, что у автомобиля заводская тонировка и закон он не нарушал.