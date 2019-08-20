Омурбек Бабанов заявил, что не намерен прятаться за сторонниками

Экс-премьер-министр Омурбек Бабанов вышел с допроса из ГКНБ. Он отметил, что рассказать подробности не может, так как дал подписку о неразглашении.

Как сообщалось ранее, его пригласили как свидетеля по делу о разжигании межнациональной розни в микрорайоне «Он-Адыр» во время президентской кампании в 2017 году.

Омурбек Бабанов отметил, что он не собирается прятаться за сторонниками и будет ходить на допросы. Завтра его ждут в ГСБЭП, а в пятницу — в ГКНБ.

Насчет оштрафованной машины Бабанов заявил, что у авто заводская тонировка и закон он не нарушал.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Вчера Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Его допрашивали пять часов по факту рейдерского захвата банка «Кыргызстан» в качестве свидетеля.