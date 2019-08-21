В Бишкеке подпорные стены в русле реки Ала-Арчи укрепят. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

Читайте по теме В Бишкеке обваливается берег реки Ала-Арчи вдоль улицы Бакаева

По ее данным, отдел ЧС Ленинской районной администрации 19 августа провел комиссионное обследование русла реки Ала-Арчи на участке от улицы Кочкорской до Л.Толстого.

По итогам обследования поставлена задача перед МП «Бишкекзеленхоз» с привлечением инженерной техники совместно с местными жителями провести усиление порогов перепада уровня воды и подпорных стен в русле реки Ала-Арчи.