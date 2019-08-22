В Бишкеке 22 августа солнечно. Воздух прогреется до +34 градусов. День уменьшился до 13 часов 39 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-19.00 – отрезки улиц Жибек Жолу, Веселой, Курманалиева;

9.00-13.00 – улица Элебаева, 63;

9.00-18.00 – улица Кольбаева, 43, 45, жилмассив «Ынтымак», отрезки улиц Жумабека, Исанова, Тоголока Молдо, Фрунзе;

9.00-19.00 – жилмассив «Кок-Джар» (улицы Молдокулова, БЧК);

9.30-13.00 – отрезки улиц Абдыкадырова, Кирпичной, Осмонкулова, Торфяной, Куренкеева, Мечникова, Суворова, переулки Молдавский, Жданова, Балыкчинский;

9.30-19.00 – 5-й микрорайон, 46, 73, 79-82;

9.30-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Мажурум-Тал, Кырк-Чоро);

9.30-17.00 – отрезки улиц Шуштубе, Обской, Джамгерчинова, Орозова;

13.00-17.00 – отрезки улиц Магаданской, Щусева, Тыныстанова.

12-й микрорайон, микрорайон «Асанбай», 52а;

11-й микрорайон, 12/1, 13/1, 14/1, 6/1, 14/2;

7-й микрорайон, 14-21, 44-49, 49/2, 53/2, 53, 53/3, 49/6, 49/7;

жилгородок «Ницца» и жилмассив «Верхний Кок-Джар».

Понизится давление холодного водоснабжения в 5-м микрорайоне, 28-30, 30а, 32-36, 63-65, 68-72, 72/1, 73, 79-82, 82/1, 59, 61, 56а.

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Международный день памяти жертв актов насилия на основе религии или убеждений

В мае 2019 года Генеральная Ассамблея ООН установила новую памятную дату.

В своей резолюции ООН осуждает любое проявление насилия на основе религии и убеждений как в отношении человека, так и в отношении его собственности, жилища, культурных ценностей, храмов, школ и так далее.

Запатентовано жидкое мыло

Патент на изобретение жидкого мыла зарегистрирован в Нью-Йорке в 1865 году. Автором патента был некто Уильям Шеппард. Он открыл, что если смешать обычное мыло с нашатырным спиртом, получится густая масса, которая прекрасно смывает грязь.

Нельзя сказать, что изобретение Шеппарда стало популярным. О нем знали, но для широкого применения жидкому мылу не хватало удобной упаковки.

Такую упаковку, а точнее маленькую бутылочку с пробкой-помпой, в 1980 году придумал предприниматель из Миннесоты Роберт Тейло.

Люди, которые меняли мир

Родилась народная артистка Инга Левченко

Инга Левченко родилась 22 августа 1935 года в Омске. Деда подполковника Советской Армии по долгу службы направили во Фрунзе, куда приехали дочь и внуки. Сорок пять лет профессор Инга Левченко отдала Кыргызскому национальному театру оперы и балета имени А.Малдыбаева. На ее счету постановки танцевальных сцен во многих оперных спектаклях, возобновление на нашей сцене легендарных «Шопенианы», «Пахиты» и других произведений. Долгие годы Инга Левченко была основным педагогом-балетмейстером кыргызской балетной труппы. Воспитала плеяду талантливых людей, создавших культурную элиту Кыргызстана. Это Бюбюсара Бейшеналиева, Чолпонбек Базарбаев, Айсулуу Токомбаева, Мелис Асылбашев, Эрик Латыпов, Акан Нуртазин и другие артисты (более 350 специалистов). Талант Левченко оценили и за рубежом. Так, балетмейстер-постановщик Инга Евгеньевна работала над спектаклями в театрах Египта и Ирана. В 1987-м ей присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Киргизской ССР. Она награждена медалями зарубежных стран и медалью «Данк». Указом президента в 2008 году за большой вклад в развитие театрального искусства республики ей присвоено почетное звание «Народный артист Кыргызской Республики». Умерла 13 июля 2009 года.

У кого намечается той

Темир Бирназаров

Родился 22 августа 1965 года в Нарыне. Кинорежиссер, сценарист, продюсер.

Наталья Кулматова

Родилась 22 августа 1965 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Кыргызстан».

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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