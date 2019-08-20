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Общество

В Кыргызстане дорогу в ущелье Каркыра начнут строить в 2020 году

В Кыргызстане дорогу в ущелье Каркыра начнут строить в 2020 году. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорог.

Отмечается, что Программа по улучшению региональных путей сообщения в Центральной Азии включает реабилитацию трассы Тюп — Кеген, прилегающей к туристической базе в ущелье Каркыра. Проект финансирует Всемирный банк, выделяя кредит в $27,5 миллиона и грант на такую же сумму.

В настоящее время осуществляется подготовка к процедуре ратификации подписанного финансового соглашения.

Строительные работы планируется начать в 2020 году. Дорогу обещают сдать к 2024-му.
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