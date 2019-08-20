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Общество

21 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 8.00-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Сай, Анар);
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Жумабека, Исанова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Термечикова, Валдайская, Репина, Салкын-Тор, Ак-Марал), отрезки улиц Садырбаева, Бердибаева;
  • 9.00-19.00 — отрезки улиц Огонбаева, Чуй, Ереванской, Суюмбаева;
  • 9.30-17.00 — переулок Геологический, 12, проспект Чуй, 30, 32, 34, 36, отрезки улиц Айтматова, Кирпичной, район, ограниченный улицами Кожобергенова, Северная, 50 лет Победы, проспект Ч.Айтматова;
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Кемин), «Ак-Тилек», улица П.Лумумбы, 165;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Абдрахманова.

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Восток (улицы К.Маркса, Ленина), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го партсъезда), Аламедин (улицы Иваницына, Набережная, Алма-Атинская), Горная Маевка (улица Кыргызская), Беш-Кюнгей (улица Сарбагыш, 9/2-2), Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Коллекторная), Константиновка (улицы Садовая, Молодежная, Береговая), Маевка (улицы Школьная Больничная, Молодой Гвардии, Восточная);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Иманкулова), Джаны-Джер (улицы Лесная, Спортивная, Правда, Школьная), Орок (улицы Орокская, Проектируемая, 2-я Кавказская), Гавриловка (улицы Забайкальская, Горького, Южная, Чекменева, Тургенева, Школьная, Северная, Пушкина, Новая, Фрунзе, Дружба), Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Пролетарская, Тоголока Молдо, Красноармейская, Кирова, Жангазиева, Новая, переулок Южный);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Садовое (улицы Колхозная, Крупская, Прогресс, Молодежная), Александровка (улица Масанчина), Сретенка (улицы Ленина, Восточная, Центральная), Беловодское (улица Дачная), Петровка (улица Шевченко);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сары-Булак, Монолдор, Бекитай, Боксо-Джол, Кайырма, Алтын;

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — дачи «Айчурек» (улица Дачная), села Новопокровка (улицы Курманджан Датки, Достук, Строительная, Садовая), Милянфан (улицы Гагарина, Школьная);

Чуйский РЭС

  • 8.00-17.00 — села Кара-Добо, Искра, дом инвалидов, карьер.

3Иссык-Кульская область

  • 7.00-17.00 — села Сару, Дархан;
  • 9.00-18.00 — села Чолпон, Жылдыз, Курменты, Балбай, Тон, Кара-Коо;
  • 9.00-17.00 — города Балыкчи (улица Озерная, Абдрахманова, Кулакунова, Иссык-Кульская, район старого рынка), Каракол (улицы Мирная, Л.Толстого, Гоголя, Долосбай, Актюбинский, Карасаева, Кравцова).

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Большевик, Нур-Абад, Арык-Тейит, Правда, Баглан, Ак-Чал, Таш-Булак, Ак-Терек, Кызыл-Булак, Кожо-Арык, Абшыр-Сай, город Ош (улицы Аттокурова, Тайгараева, Ала-Бука, Талас, Толонова, Целинная, Папанская, Курченко, Ленина, Мичурина, Жумабаева, Культурная, Заречная, Кант, мкрорайон «Кулатова», 28).

5Баткенская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Суу-Башы, Кара-Булак, Кыштут, Дара, город Кызыл-Кия (улицы Комсомольская, Кулатова, Кувасайская, Новая, Привокзальная, Советская, Спортивная, Хрипченко).
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