Омурбек Бабанов: Если бы я договорился с властями, меня бы не вызывали на допрос

Экс-премьер-министр Кыргызстана Омурбек Бабанов заявил журналистам, что с властями не договаривался.

Перед тем как зайти в здание ГКНБ, куда его пригласили на допрос в качестве свидетеля, он ответил на вопросы журналистов. «Если бы я договорился с властями, то меня бы не вызывали на допрос. Когда я уехал, все говорили, что я трус. Сейчас все говорят, когда вернулся, что я договорился. Сегодня я пришел по поводу своего выступления в «Он-Адыре» во время президентской кампании. Но я никогда не призывал к межнациональной розни. Напротив, я призывал к единству», — сказал Омурбек Бабанов.

Омурбек Бабанов прилетел в Бишкек 9 августа. Накануне его возвращения ГКНБ напомнил, что он проходит обвиняемым по двум уголовным делам. В том числе по факту выступления в микрорайоне «Амир-Тимур» в Оше, где он высказал необоснованные, провокационные по смыслу слова, и приготовления к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам.

Вчера Омурбек Бабанов был вызван на допрос в Финпол. Его допрашивали пять часов по факту рейдерского захвата банка «Кыргызстан» в качестве свидетеля.