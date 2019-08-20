19:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Фестиваль Red Jolbors объявил состав жюри

В жюри VIII фестиваля коммуникаций Red Jolbors вошли представители креативных и коммуникационных агентств, а также директора по маркетингу компаний из России, Европы, стран СНГ. Большинство из них — многократные обладатели самой престижной награды — Международного фестиваля «Каннские львы».

Дедлайн подачи работ — 26 августа. Подать работу можно на сайте www.jolbors.com.

Председателем жюри Red Jolbors — 2019 стал креативный директор Duval Guillaume (Бельгия) Koenraad Lefever. У него более 100 международных наград. Клиенты, с которыми он работал и для которых выигрывал награды: Carlsberg, Hoegaarden, Pernod-Ricard, TNT Broadcasting, BBC Worldwide, Durex, Coca-Cola, Danone, Nike, Opel, Ford, Saab, De Standaard, Humo, Opvoedingslijn, AirFrance, USG People, Красный Крест и многие другие.

Состав жюри:

  • Денис Елисеев — креативный директор, управляющий партнер агентства Friends Moscow;
  • Юлия Конева — директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям «Билайн» (Россия);
  • Дмитрий Втулкин — креативный директор BBDO Moscow;
  • Денис Лапшинов — исполнительный креативный директор, сооснователь независимого креативного агентства SLAVA;
  • Андрей Пауков — креативный продюсер/режиссер и сооснователь креативного агентства Zebra Hero;
  • Фархад Кучкаров — директор по стратегии Depot WPF;
  • Орхан Керимов — основатель агентства Endorphin Agency, представитель «Каннских львов» в Азербайджане;
  • Евгений Костылев — Executive Creative Director GForce/Grey;
  • Виктор Елисеев — руководитель группы компаний Select Communication Group, телевизионный продюсер;
  • Артем Филимонов — креативный директор POSSIBLE.

Ознакомиться с детальной информацией о жюри можно по ссылке.

В этом году на фестивале анонсировали новые конкурсы: помимо «Рекламы», появились «Лучшие маркетинговые проекты», «Медиа, площадки и сообщества», «Персоны в коммуникациях». Также появилась новая номинация Event. Теперь в конкурсе могут участвовать не только рекламные агентства, маркетологи, PR-специалисты, но и блогеры, ивент-специалисты, инфлюенсеры, представители медийных ресурсов.

Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors состоится 28-29 сентября в Алматы. Приобрести билеты, подать работы и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте www.jolbors.com.

24.kg выступает информационным партнером фестиваля.
Ссылка:
просмотров: 93
Версия для печати
Материалы по теме
Детский ансамбль из Кыргызстана выступит на международном фестивале в Париже
Мастер по дереву из Кыргызстана участвует в международном фестивале в Салехарде
Red Jolbors объединит рынки рекламы и коммуникаций Центральной Азии
Культурный фестиваль прошел в городе Ош
Впервые фестиваль Tengri Music пройдет на Иссык-Куле
В Бишкеке проходит фестиваль образования
Летом в Кыргызстане пройдет V Всемирный фестиваль эпосов мира
Джаз в Бишкеке. В столице выступила группа из Германии Three Fall
Опозорившиеся в Эр-Рияде кыргызстанцы обвинили журналистку в популизме
Позорище. На фестивале в Эр-Рияде кыргызская делегация показала бескультурье
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю