Фестиваль Red Jolbors объявил состав жюри

В жюри VIII фестиваля коммуникаций Red Jolbors вошли представители креативных и коммуникационных агентств, а также директора по маркетингу компаний из России, Европы, стран СНГ. Большинство из них — многократные обладатели самой престижной награды — Международного фестиваля «Каннские львы».

Дедлайн подачи работ — 26 августа. Подать работу можно на сайте www.jolbors.com.

Председателем жюри Red Jolbors — 2019 стал креативный директор Duval Guillaume (Бельгия) Koenraad Lefever. У него более 100 международных наград. Клиенты, с которыми он работал и для которых выигрывал награды: Carlsberg, Hoegaarden, Pernod-Ricard, TNT Broadcasting, BBC Worldwide, Durex, Coca-Cola, Danone, Nike, Opel, Ford, Saab, De Standaard, Humo, Opvoedingslijn, AirFrance, USG People, Красный Крест и многие другие.

Состав жюри:

Денис Елисеев — креативный директор, управляющий партнер агентства Friends Moscow;

— креативный директор, управляющий партнер агентства Friends Moscow; Юлия Конева — директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям «Билайн» (Россия);

— директор по стратегическому маркетингу и интегрированным коммуникациям «Билайн» (Россия); Дмитрий Втулкин — креативный директор BBDO Moscow;

— креативный директор BBDO Moscow; Денис Лапшинов — исполнительный креативный директор, сооснователь независимого креативного агентства SLAVA;

— исполнительный креативный директор, сооснователь независимого креативного агентства SLAVA; Андрей Пауков — креативный продюсер/режиссер и сооснователь креативного агентства Zebra Hero;

— креативный продюсер/режиссер и сооснователь креативного агентства Zebra Hero; Фархад Кучкаров — директор по стратегии Depot WPF;

— директор по стратегии Depot WPF; Орхан Керимов — основатель агентства Endorphin Agency, представитель «Каннских львов» в Азербайджане;

— основатель агентства Endorphin Agency, представитель «Каннских львов» в Азербайджане; Евгений Костылев — Executive Creative Director GForce/Grey;

— Executive Creative Director GForce/Grey; Виктор Елисеев — руководитель группы компаний Select Communication Group, телевизионный продюсер;

— руководитель группы компаний Select Communication Group, телевизионный продюсер; Артем Филимонов — креативный директор POSSIBLE.

Ознакомиться с детальной информацией о жюри можно по ссылке.

В этом году на фестивале анонсировали новые конкурсы: помимо «Рекламы», появились «Лучшие маркетинговые проекты», «Медиа, площадки и сообщества», «Персоны в коммуникациях». Также появилась новая номинация Event. Теперь в конкурсе могут участвовать не только рекламные агентства, маркетологи, PR-специалисты, но и блогеры, ивент-специалисты, инфлюенсеры, представители медийных ресурсов.

Центральноазиатский фестиваль коммуникаций Red Jolbors состоится 28-29 сентября в Алматы. Приобрести билеты, подать работы и ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте www.jolbors.com.

24.kg выступает информационным партнером фестиваля.