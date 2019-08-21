В Бишкеке 21 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 42 минут.

Отключение газа, света, воды

8.00-17.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Сай, Анар);

9.00-18.00 – отрезки улиц Жумабека, Исанова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Термечикова, Валдайская, Репина, Салкын-Тор, Ак-Марал), отрезки улиц Садырбаева, Бердибаева;

9.00-19.00 – отрезки улиц Огонбаева, Чуй, Ереванской, Суюмбаева;

9.30-17.00 – переулок Геологический, 12, проспект Чуй, 30, 32, 34, 36, отрезки улиц Айтматова, Кирпичной, район, ограниченный улицами Кожобергенова, Северная, 50 лет Победы, проспект Ч.Айтматова;

9.30-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Кемин), «Ак-Тилек», улица П.Лумумбы, 165;

13.00-17.00 – отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Абдрахманова.

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Международный день памяти и поминовения жертв терроризма

Фото из интернета. Памятник жертвам терроризма в Киеве

Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.

Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.

Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.

У кого намечается той

Александрос Катранис

Родился 21 августа 1953 года в Афинах. Посол Греции в Кыргызской Республике.

Нурдин Сулайманов

Родился 21 августа 1978 года в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису;



Кыргызская премьер-лига по футболу.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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