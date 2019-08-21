В Бишкеке 21 августа солнечно. Воздух прогреется до +35 градусов. День уменьшился до 13 часов 42 минут.
Отключение газа, света, воды
- 8.00-17.00 – жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Ак-Сай, Анар);
- 9.00-18.00 – отрезки улиц Жумабека, Исанова, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Термечикова, Валдайская, Репина, Салкын-Тор, Ак-Марал), отрезки улиц Садырбаева, Бердибаева;
- 9.00-19.00 – отрезки улиц Огонбаева, Чуй, Ереванской, Суюмбаева;
- 9.30-17.00 – переулок Геологический, 12, проспект Чуй, 30, 32, 34, 36, отрезки улиц Айтматова, Кирпичной, район, ограниченный улицами Кожобергенова, Северная, 50 лет Победы, проспект Ч.Айтматова;
- 9.30-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач» (улица Кемин), «Ак-Тилек», улица П.Лумумбы, 165;
- 13.00-17.00 – отрезки улиц Усенбаева, Куренкеева, Ибраимова, Абдрахманова.
- до 30 августа — на улице Ладожской.
Памятные даты
Международный день памяти и поминовения жертв терроризма
Учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 2017 года.
Цель новой даты, отмечаемой 21 августа, — воздать должное жертвам терроризма и лицам, пострадавшим от него, и стать импульсом для поддержания их и содействия защите и полному осуществлению их прав и основных свобод.
Резолюция подтверждает, что поощрение и защита прав человека и верховенство права на национальном и международном уровнях играют важную роль в предотвращении терроризма и борьбе с ним.
У кого намечается той
Александрос Катранис
Родился 21 августа 1953 года в Афинах. Посол Греции в Кыргызской Республике.
Нурдин Сулайманов
Родился 21 августа 1978 года в селе Кызыл-Суу Джети-Огузского района. Директор Национального центра по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставку «Ландшафты будущего» (Берлин).
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису;
- Кыргызская премьер-лига по футболу.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.