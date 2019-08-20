Чиновники объяснили, зачем в Григорьевском ущелье вырубали деревья

В Григорьевском ущелье велись плановые работы по очистке леса от поваленных и поврежденных деревьев. Об этом 24.kg сообщили в Государственном агентстве окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).

По его данным, сотрудники Иссык-Кульского территориального управления ГАООСиЛХ проверили территорию лесного хозяйства «Иссык-Куль» и не обнаружили ни одного незаконно вырубленного дерева.

«В ущелье Чон-Ак-Суу в кварталах 40 и 42 Григорьевского лесничества Иссык-Кульского лесного хозяйства в декабре 2018 года в результате сильного ветра повалены и повреждены 215 тянь-шаньских елей. После выполнения необходимых полевых мероприятий департамент развития лесных экосистем 25 февраля 2019 года выписал наряд на плановую очистку леса от захламленности. Именно их результаты и увидели читатели. Сейчас все работы по очистке леса от поваленных и поврежденных деревьев приостановлены до окончания туристического сезона», — подчеркнули в ГАООСиЛХ.

В ведомстве отметили, что общая площадь Иссык-Кульского лесного хозяйства составляет 53 тысячи 282 гектара.