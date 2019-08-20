Чиновники объяснили, зачем в Григорьевском ущелье вырубали деревья

В Григорьевском ущелье велись плановые работы по очистке леса от поваленных и поврежденных деревьев. Об этом 24.kg сообщили в Государственном агентстве окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ).
По его данным, сотрудники Иссык-Кульского территориального управления ГАООСиЛХ проверили территорию лесного хозяйства «Иссык-Куль» и не обнаружили ни одного незаконно вырубленного дерева.увидели читатели. Сейчас все работы по очистке леса от поваленных и поврежденных деревьев приостановлены до окончания туристического сезона», — подчеркнули в ГАООСиЛХ.
В ведомстве отметили, что общая площадь Иссык-Кульского лесного хозяйства составляет 53 тысячи 282 гектара.