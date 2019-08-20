В Кыргызстане в 2022 году планируют открыть дорогу север — юг. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил инженер по проекту строительства альтернативной дороги Замир Искаков.
По его словам, в первой фазе реализации проекта есть задержка по тоннельным работам.
«На тоннель готовился предварительный проект, потом разработали детальный. В ходе работ возникли проблемы с бурением. Через 200-
Он добавил, что строительство эстакадных мостов выполнено на 75 процентов. «До конца года полностью завершат второй мост. Если все пойдет по графику, то в 2022-м дорогу север — юг полностью откроют», — отметил Замир Искаков.