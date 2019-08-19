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Общество

Посольство Кыргызстана в России не несет ответственности за сайт службы миграции

Посольство Кыргызстана в России не несет ответственности за отключенный сайт Государственной службы миграции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Посол КР в РФ Аликбек Джекшенкулов создал официальный блог www.elchi.ru, который успешно функционирует. На него поступило 152 обращения, из которых 74 по вопросу черного списка, 12 по пропавшим без вести людям, три по паспортным вопросам, три по вопросу оформления свидетельства о возвращении на родину, два по вопросу оформления свидетельства о браке, 58 по общим вопросам.

«Посольство не несет ответственности за состояние официального сайта Государственной службы миграции. Посол Аликбек Джекшенкулов лично переговорил с руководителем Государственной службы миграции и обратил внимание на необходимость постоянной работы сайта www.ssm.gov.kg. В свою очередь руководство службы миграции Кыргызстана заверило, что примет соответствующие меры», — отметили в посольстве.
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