20 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-18.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Сон-Кол, Муромская, Ийгилик), село Чон-Арык (улицы Калкагар, Стадионная, Торткул);

9.30-17.00 — переулок Геологический, 12, отрезки улиц Куренкеева, Жибек Жолу, Уметалиева, К.Акиева, М.Ганди, Атбашинской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 8-я, 9-я, Абдрахманова, Абаданова, Шералиева, Бердибаева, Садырбаева, Чон-Арык, Аксы, Ак-Тан, Н.Тугелова);

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек».

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новая), Лебединовка (улицы Садовая, Тянь-Шанская, Мичурина, Боконбаева, Комсомольская, Чуйская, 8 Марта, Чапаева, Колхозная, Токмакская, Луганская, Кирова, Школьная, 9 Мая, Кузнечная, Нарынская, БЧК, Северная, Восточная, Пионерская Октябрьская, проспекты Победы, Ленина), Байтик (улицы Ала-Арчинская, Школьная, Исмаилова, Суюнбаева, Эшмамбет, Раимбекова, детский сад, административное здание айыл окмоту), Восток (улицы Сейтек, Семетей, Курманбек, Луговая, Советская, переулок Луговой), Карла Маркса (улицы Пушкина, 22-го партсъезда, Гагарина), Аламедин (улица Алма-Атинская), Прохладное (улицы Украинская, Восточная), Кайырма, Маевка (улицы Больничная, Школьная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джаны-Джер (улицы Спортивная, Лесная, Правды, Школьная), Чон-Джал (улица Термечикова), Шалта (улицы Западная, Шукуралиева, Жусупбек, Восточная, Гагарина, К.Алмазбекова), Саз (улицы Веселая, Свободы, Дунганская, Ынтымак), Кунтуу (улицы Молдосан, Осмоналы, Садовая, С.Иманалиева), Гавриловка (улицы Пушкина, Чекменева, Северная), Селекционное (улица Проектируемая), Сокулук (улицы Свободы, 60 лет Киргизии, Правда, 40 лет Победы, Фрунзе, Новая, Белинского, Труда, Мельничная, Северная, Калинина, Молодежная, Советская);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (район, ограниченный улицами Советской, Колхозной, Прогресса, Пионерской), Александровка (улица Пионерская), Ак-Суу (улица Шолохова);

8.00-17.00 — села Петровка (улица Шевченко), Толок (улицы Токтогула, Мира), Беловодское (улица Шопокова), Заря, Большевик;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Джар-Баши (улица Телебаева), Новопокровка (улица Курманджан Датки), Милянфан (улица Масанчи), город Кант (улицы Карла Маркса, Шолохова).

3Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Кызыл-Орук, пансионаты.

8.30-12.00 — город Балыкчи (улицы Олимпийская, Аманбаева, Пионерская, Ключевая).

9.00-18.00 — села Курменты, Пристань, Балбай, Башарино.

4 Ошская область

8.00-17.00 — села Ак-Жар, Миялы, Кызыл-Ордо, Эшме, город Кара-Суу (улицы Навои, Комсомольская, Алайская, Фрунзенская), город Ош (улицы Аттокурова, Тайгараева, Ала-Бука, Талас, Ирригатора, Толонова, Западная, Дыйкан-Кыштак, Жаны-Чек, Кант, Абдыкадырова, 195а, 195в, 195б, 9а, 137, 139, 141, 143, 197, 197г, 197е, 199б, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Руставели, 126в, 126г, 126.

5 Баткенская область