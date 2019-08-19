Драка школьников. К врачам родители погибшего мальчика претензий не имеют

Расследование по уголовному делу о драке учащихся девятого класса школы-гимназии № 48 завершено. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, дело передано в суд. Сообщается, что родители погибшего мальчика Никиты Субботина согласны поддерживать обвинение, но сами никаких заявлений в милицию не писали. «Дополнительных требований в отношении обвиняемого Ислама, который находится под домашним арестом, у них нет. Они не имеют претензий также к врачам, которые не определили угрозу, и девятиклассник спустя сутки после поверхностного обследования впал в кому, а позже, не приходя в сознание, умер», — пояснили в ГУВД.

Напомним, что 29 мая после драки возле школы № 48 скончался девятиклассник. Мэр столицы Азиз Суракматов потребовал привлечь к ответственности все причастные ведомства.