В Бишкектеплосети рассказали, когда завершится ремонт на трубопроводах

В ОАО «Бишкектеплосеть» рассказали, когда завершится ремонт на трубопроводах.

Работы по реконструкции магистральной тепловой сети по улице Токтогула (от Турусбекова и до Уметалиева) проводятся строительной компанией «Юнис Курулуш». Со стороны Бишкектеплосети выданы технические условия на присоединение к тепловым сетям семи объектов.

Проезд по улице Турусбекова откроют до 25 августа.

Бишкектеплосеть также проводит реконструкцию магистральной тепловой сети по улице Кулатова (от Панфилова до Логвиненко). В настоящее время осталось провести послойное уплотнение грунта и сдать под асфальтирование. Работы завершатся 25 августа.

Кроме того, компания строит магистральную тепловую сеть «Восток» по улице Льва Толстого (от Достоевского до 7 Апреля). Срок сдачи участка — 1 ноября.