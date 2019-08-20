В Бишкеке 20 августа солнечно. Воздух прогреется до +32 градусов. День уменьшился до 13 часов 44 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-18.00 – жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ахунбаева, Сон-Кол, Муромская, Ийгилик), село Чон-Арык (улицы Калкагар, Стадионная, Торткул);

9.30-17.00 – переулок Геологический, 12, отрезки улиц Куренкеева, Жибек Жолу, Уметалиева, К.Акиева, М.Ганди, Атбашинской, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы 8-я, 9-я, Абдрахманова, Абаданова, Шералиева, Бердибаева, Садырбаева, Чон-Арык, Аксы, Ак-Тан, Н.Тугелова);

9.30-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек».

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Запатентован телефон с наборным диском

20 августа 1896 года в США запатентован телефон с наборным диском. Изобретение во многом предопределило то, как развивалась телефония в дальнейшем.

На первых дисковых аппаратах были только цифры. В 1920-е годы рядом с цифрами появились буквы. В США на телефонном диске рядом с каждой цифрой (кроме единицы и нуля) находилось по три буквы алфавита. В СССР на телефоне рядом с цифрами тоже было 10 букв.

Люди, которые меняли мир

Родилась профессор Валентина Курдюмова

Родилась в 1937 году в селе Новопокровка. Доктор технических наук, заслуженный работник образования КР.

Специалист в области строительства. Опубликовано более 120 научных работ, в том числе три монографии, один учебник, три изобретения.

Награждена медалями СССР и КР. Профессор кафедры «Металлические и полимерные конструкции» КГУСТА имени Н.Исанова.

Родился военачальник Александр Максимцев

Фото www.newsvl.ru. Александр Максимцев

Родился в 1963 году в Токмаке. Российский военачальник, генерал-майор, командующий Авиационной группой ВВС России в Сирии с сентября 2015 года, летчик-снайпер.

Общий налет генерал-майора Александра Максимцева составляет около 10 тысяч часов.

Награжден орденами Красной Звезды, «За военные заслуги», медалью Нестерова, другими медалями Вооруженных сил РФ.

Умер поэт Усенкул Джумабаев

В 1923 году в селе Кара-Добо родился государственный, политический и общественный деятель, поэт Усенкул Джумабаев.

С 1952 года работал на различных ответственных постах партийной работы в республике, с 1962-го заведовал отделом при Совете министров Киргизской ССР, а с 1972 года являлся замминистра культуры Киргизской ССР. Избирался членом ЦК КП Киргизии, депутатом Верховного совета Киргизской ССР VII созыва.

Печатался с 1939 года. Первый стихотворный сборник «Ырлар» («Стихи») издан в 1958 году. Автор семи сборников стихов и поэм.

Умер в 1976 году.

Умер народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года. Народный артист КР, с 1971 года концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени А.Джумахматова. Умер 20 августа 2014 года.

У кого намечается той

Самат Борубаев

Родился 20 августа 1957 года. Статс-секретарь Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Гульнара-Клара Самат

Родилась 20 августа 1963 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша от партии «Ата Мекен».

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;

«Вместе против торговли людьми!»; Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева приглашает на выставки «Ландшафты будущего» (Берлин) и «Один пояс — один путь» (КНР).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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