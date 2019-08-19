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Общество

Омбудсмен КР помог кыргызстанке вернуться на родину

Омбудсмен помог кыргызстанке вернуться на родину. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, к омбудсмену обратилась гражданка с просьбой оказать содействие в возврате ее мамы Н.Даниловой из России в Кыргызстан. Женщина выехала в 2007 году на заработки в Нижневартовск.

Заявительница сообщила, что у матери закончился срок действия кыргызского паспорта, у нее возникли проблемы со здоровьем.

«Омбудсмен направил письма в МИД КР и департамент консульской службы при министерстве. После чего Генконсул КР в Екатеринбурге выписал свидетельство о возвращении на родину (СРВ), уполномоченный омбудсмена КР по Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам России Кубанычбек Айдаров купил авиабилеты Н.Даниловой», — сообщили в институте акыйкатчи.

В ведомстве добавили, что сегодня мать и дочь Даниловы встретились с омбудсменом Токоном Мамытовым.
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