В Бишкеке бывшие заключенные получат городскую прописку и паспорта. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По данным муниципалитета, при появлении подходящих вакансий граждан, отбывших наказание, обещают трудоустроить.

В трех районах — Первомайском, Свердловском и Октябрьском — прошел совет пробации.

В Октябрьском районе разработают единую базу данных горожан — клиентов пробации. В Первомайском районе шесть человек — клиентов пробации — уже обратились за юридической помощью.

В Свердловском районе четырем клиентам пробации специалисты помогут в оформлении прописки, восстановлении паспортов, свидетельств о рождении. В дальнейшем, если эти горожане захотят, смогут устроиться на работу, в акимиате будут вести учет.