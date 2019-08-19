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Общество

Контрафактные учебники. Что предпринимает Минобразования в борьбе с ними

В Министерстве образования и науки обсудили проблему выпуска контрафактных учебников в Кыргызстане.

В пресс-службе ведомства сообщили, что прошла встреча министра образования Гульмиры Кудайбердиевой с главой ОО «Таза табигат» Анарой Дауталиевой.

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Более 60 процентов школьных учебников являются контрафактными
Правозащитница сообщила, что обращалась к президенту с письмом, в котором указывала на проблему контрафактных учебников, он взял вопрос под свой контроль.

«Типографии печатают учебники без согласия правообладателей. Последние вкладывают большие ресурсы в разработку, наем авторов, профессиональную редактуру и другие. Это не дает развивать нормальное учебное книгоиздание в Кыргызстане, ущемляет права наших авторов. За контрафактную книжную продукцию не уплачиваются налоги, и средства не поступают в бюджет», — отметила она.

Министр Гульмира Кудайбердиева рассказала, что ведомство разработало новое положение о выпуске учебников — авторские права предлагается передавать издательствам.

«Весь процесс издания книги сосредотачивается «в одних руках». Ответственность за разработку, апробацию и тиражирование несет то издательство, которое владеет авторскими правами. Государство же в лице Министерства образования выступает в роли заказчика», — подчеркнула она.

По мнению министра, такой порядок также позволит снизить стоимость учебника.

«Издательство заинтересовано в заказе на весь объем работ, закрывает поток контрафактной продукции и, конечно, дает толчок развитию отечественного издательского дела», — сказала она.

Напомним, Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.

Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.

Генеральная прокуратура в результате проверки в Министерстве образования выявила нарушения законодательства о государственных закупках.
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