Контрафактные учебники. Что предпринимает Минобразования в борьбе с ними

В Министерстве образования и науки обсудили проблему выпуска контрафактных учебников в Кыргызстане.
В пресс-службе ведомства сообщили, что прошла встреча министра образования Гульмиры Кудайбердиевой с главой ОО «Таза табигат» Анарой Дауталиевой.
«Типографии печатают учебники без согласия правообладателей. Последние вкладывают большие ресурсы в разработку, наем авторов, профессиональную редактуру и другие. Это не дает развивать нормальное учебное книгоиздание в Кыргызстане, ущемляет права наших авторов. За контрафактную книжную продукцию не уплачиваются налоги, и средства не поступают в бюджет», — отметила она.
Министр Гульмира Кудайбердиева рассказала, что ведомство разработало новое положение о выпуске учебников — авторские права предлагается передавать издательствам.
«Весь процесс издания книги сосредотачивается «в одних руках». Ответственность за разработку, апробацию и тиражирование несет то издательство, которое владеет авторскими правами. Государство же в лице Министерства образования выступает в роли заказчика», — подчеркнула она.
По мнению министра, такой порядок также позволит снизить стоимость учебника.
«Издательство заинтересовано в заказе на весь объем работ, закрывает поток контрафактной продукции и, конечно, дает толчок развитию отечественного издательского дела», — сказала она.
Напомним, Всемирный банк в рамках проекта «Поддержка реформ в секторе образования» предоставил кредитные и грантовые средства на $16,5 миллиона, из которых на разработку и тиражирование новых учебников для 5-6-х классов образовательных школ израсходовано $4,1 миллиона.
Около 30 процентов общего тиража учебно-методических комплексов (921 тысяча 130 экземпляров) отпечатали местные компании. Журналисты нашли сотни ошибок в учебниках «Естествознание» и «География». В Министерстве образования отметили, что издательство переиздаст их после корректировки.
Генеральная прокуратура в результате проверки в Министерстве образования выявила нарушения законодательства о государственных закупках.