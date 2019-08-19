13:28
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В колонии № 47 провели обыск. Нашли телефоны, брагу, топоры, ковры и болгарку

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана провела обысковые мероприятия в учреждении № 47. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обыска изъяли запрещенные предметы: 16 сотовых телефонов, 11 батареек от телефонов, 41 зарядное устройство, 10 сим-карт, 26 наушников, 2 литра браги, два металлических сейфа, 23 ковра, четыре топора, 10 колод карт, шесть плиток кустарного производства, одну спираль, 0,5 литра бензина, одну болгарку, шесть флаконов одеколона, один Wi-Fi-роутер, 10 метров веревки, 3 метра провода, две ножовки, одну электрическую пилу.

Кроме того, в колонии № 47 найдены 2 тысячи 714 сомов, спортивный инвентарь, 114 колюще-режущих предметов.

Помимо помещений, обследована 15-метровая полоса вдоль основного ограждения. Следов подкопа и приготовлений к нему на прилегающей территории учреждения № 47 не обнаружено.
Ссылка:
просмотров: 692
Версия для печати
Материалы по теме
Лидера ОПГ, известного как Лимонти, перевели в колонию-поселение
В тюрьмах Кыргызстана за полгода умерли 23 человека
В Кыргызстане за полгода пересмотрено более 800 дел осужденных
Нехватку мест в СИЗО-5 города Ош объяснили ремонтом
ГСИН понадобился собственный госпиталь с поликлиникой
Болгарки, бензин, молотки. Что еще обнаружили у заключенных ИК-27
Телефон заключенному пытался передать контролер СИЗО-1 Бишкека
В Жайылском районе пьяный сотрудник ГСИН остановил водителя и угрожал ему
Спирт, мобильные телефоны и ножи нашли у заключенных в колонии № 8
Главу ГСИН раскритиковали из-за запрета встречи с Кулматовым и Ибраимовым
Популярные новости
Громить ошских. В&nbsp;соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева Громить ошских. В соцсетях распространили запись разговора сторонников Атамбаева
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и&nbsp;&laquo;предательство&raquo; Курсана Асанова Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова
Бизнес
Более 95&nbsp;процентов населения Кыргызстана имеет доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!
MegaCom: Твой дом&nbsp;&mdash; твой MegaHome! MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!
Интернет от&nbsp;Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц Интернет от Кыргызтелекома: специальные предложения для юридических лиц
Новый мобильный оператор &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; начал работу в&nbsp;тестовом режиме Новый мобильный оператор «КТ Мобайл» начал работу в тестовом режиме