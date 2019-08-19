В колонии № 47 провели обыск. Нашли телефоны, брагу, топоры, ковры и болгарку

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана провела обысковые мероприятия в учреждении № 47. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе обыска изъяли запрещенные предметы: 16 сотовых телефонов, 11 батареек от телефонов, 41 зарядное устройство, 10 сим-карт, 26 наушников, 2 литра браги, два металлических сейфа, 23 ковра, четыре топора, 10 колод карт, шесть плиток кустарного производства, одну спираль, 0,5 литра бензина, одну болгарку, шесть флаконов одеколона, один Wi-Fi-роутер, 10 метров веревки, 3 метра провода, две ножовки, одну электрическую пилу.

Кроме того, в колонии № 47 найдены 2 тысячи 714 сомов, спортивный инвентарь, 114 колюще-режущих предметов.

Помимо помещений, обследована 15-метровая полоса вдоль основного ограждения. Следов подкопа и приготовлений к нему на прилегающей территории учреждения № 47 не обнаружено.