Цифра дня. 1 тысяча 200 детей в Кыргызстане не имеют свидетельств о рождении

В Кыргызстане 1 тысяча 200 детей не имеют свидетельств о рождении. Об этом 24.kg сообщили в ГРС.

По данным ведомства, в Кодексе о нарушениях есть статья «Нарушение сроков регистрации рождения ребенка», которая влечет наложение штрафа в 1 тысячу сомов.

По мнению чиновников, именно из-за штрафа некоторые родители затягивают документирование ребенка, что влечет ряд проблем, и, прежде всего, для детей.

Правительство планирует провести национальную кампанию по документированию населения, в рамках которой граждане до 31 декабря 2019 года смогут получить свидетельство о рождении ребенка в упрощенном порядке без выплаты штрафа.