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Общество

Пилоты самолета, аварийно севшего на поле под Москвой, стали Героями России

Фото AP Photo. Airbus A321 «Уральских авиалиний» после аварийной посадки

Пилотам Airbus A321 «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, успешно посадившим пассажирский самолет с отказавшими двигателями, присвоили звания Героев России. Указ подписал президент Владимир Путин, сообщили российские СМИ.

В нем отмечено «мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях». Пять бортпроводников наградили орденами Мужества.

Самолет Airbus A321 компании «Уральские авиалинии» 15 августа вылетел в Симферополь из аэропорта «Жуковский». При взлете в оба двигателя воздушного судна попали птицы. Самолет с отключенными двигателями совершил аварийную посадку на кукурузном поле у деревни Рыбаки.

На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. В результате жесткой посадки никто не погиб, за медицинской помощью обратились 76 человек.
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