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Общество

Во Дворце спорта начали ремонт. В зале заменят кресла

Во Дворце спорта имени Кожомкула начали ремонт. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

По его данным, ремонт проводят за счет средств спонсоров — одной из строительных компаний.

«В концертном зале заменят 2 тысячи 200 старых кресел, появится новый занавес сцены. Кроме того, отремонтируют вытяжку и пол концертного зала, его покроют современным покрытием», — отметили в ведомстве.

В фойе дворца оформят стены славы, где гости увидят портреты выдающихся отечественных спортсменов.

В Госагентстве отметили, что ремонт во Дворце спорта не проводили с 2012 года.

В апреле во Дворце спорта проходил концерт российского певца Басты. Его гитарист показал в Instagram плачевное состояние концертного зала — изодранные кресла, обшарпанный пол, устаревшее оборудование.
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