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Общество

Еще два новых корпуса хочет построить Ошский государственный университет

Ошский государственный университет хочет построить два новых корпуса из легких конструкций. Об этом сообщил портал государственных закупок.

По его данным, на строительство учебное заведение планирует потратить 33 миллиона 457 тысяч 568 сомов.

По данным сметной документации, учебные корпуса будут двухэтажными.

Участник конкурса может выиграть только один лот в связи с коротким сроком выполнения. Конкурсная заявка отклоняется при наличии незаконченных объектов (менее чем 90 процентов готовности) с госорганизациями.

Ранее ОшГУ объявлял тендер на строительство нового трехэтажного корпуса и сноса старого. Учебное заведение планирует потратить на это 36 миллионов 822 тысячи сомов.
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