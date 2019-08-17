В Кыргызстане пройдет Школа молодого лидера Евразийского экономического союза

В Кыргызстане 25-27 сентября пройдет Школа молодого лидера Евразийского экономического союза. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, мероприятие пройдет в рамках IV Международного выставочного форума «Евразийская неделя».

В ведомстве отмечают, что школа направлена на укрепление взаимодействия молодежи стран ЕАЭС, повышение образовательного уровня молодого поколения, поиск новых возможностей для реализации молодежных инициатив, обсуждение перспектив обучения и трудоустройства.

«Каждый участник сможет погрузиться в различные аспекты деятельности ЕАЭС, узнать об актуальных направлениях его развития и возможностях, которые он открывает для молодых», — отметили в Минобразования.

Одним из мероприятий школы станет бизнес-игра для молодых лидеров ЕАЭС, которая позволит им проявить себя под кураторством представителей Евразийской экономической комиссии. Выполнить задания молодым лидерам поможет посещение мероприятий деловой программы.

Молодежный трек включает презентацию образовательных программ вузов ЕАЭС по евразийской тематике, а также исследований, которые ведутся на эту тему в вузах.