Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова

Арестованному Алмазбеку Атамбаеву всю неделю предъявляли обвинения. Их было столько, что в итоге все запутались. Здесь и захват заложников, и убийство, и массовые беспорядки, и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, и коррупция. Но, судя по всему, основной статьей станет «Коррупция», в том числе при модернизации ТЭЦ Бишкека и освобождении Азиза Батукаева.

По убийству во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш заместителя начальника «Альфы» у следствия появился другой подозреваемый. О нем известно, что родился он в Нарынской области, служил в Национальной гвардии. Его задержали.

Уголовное дело возбудили и на супругу бывшего президента Раису Атамбаеву. На нее дал показания бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. По словам Раисы Атамбаевой, она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.

Фото Жогорку Кенеша. Теперь бывший заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов

Самым же неожиданным событием можно считать отстранение от должности и возбуждение уголовного дела против заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Именно он вел переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и уговорил его сдаться во время спецоперации в Кой-Таше.

Его обвинили в предательстве интересов милиции и утере доверия по результатам служебного расследования. В его доме провели обыск, но под стражу Курсана Асанова пока не взяли.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Последствия Кой-Таша. Вопросы без ответов и что дальше?

Фото из интернета. Резиденция Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше

«Белый дом» слишком долго думал, что делать с Алмазбеком Атамбаевым после того, как он открыто обозначил свою «боевую», как теперь очевидно, не только в переносном смысле, позицию. Почти полтора года страна жила в ожидании развязки личного конфликта бывшего и действующего президентов. Чем все закончилось, известно всем. Но извлекут ли власти уроки из произошедшего? Как изменится политическое поле страны? Об этом журналистыразмышляют в материале

После беспокойных событий в Кой-Таше прошло десять дней. 7-8 августа силовики провели спецоперацию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе событий более 100 человек получили травмы, один — заместитель командира спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков — убит. По факту возбудили несколько уголовных дел. За расследование причин и последствий взялись лучшие следователи. Однако вместо ясности ситуация усугубляется еще большими скандалами. Возникают все новые вопросы, ответы на которые пока никто не дает. Об этом в материале «После спецоперации в Кой-Таше. Сплошные вопросы».

Битва за водительские права

Фото 24.kg. Водительское удостоверение. Иллюстративное фото

Власти Кыргызстана еще в конце 2017 года обещали, что с 2018-го выдача водительских удостоверений от частника перейдет государству. Договор с нынешним поставщиком «Атлас Крипт» истек в апреле 2019 года. Теперь их печатью планирует заняться государство. По утверждению чиновников, цена на документы снизится на 40-50 процентов. Тем не менее без партнеров здесь все равно не обойтись. Кто же претендует на эту роль? Об этом в материале Юлии Костенко «Новые водительские удостоверения. Что известно о компаниях-поставщиках».

Золотые крылья экономики

Стабильные показатели добычи золота в Кыргызстане сказываются на состоянии экономики. По итогам семи месяцев 2019 года она показала высокий рост. Как и цены на алкоголь, сигареты, безалкогольные напитки и продукты. Но общий уровень инфляции остается низким. Подробнее об этом в экономическом обзоре 24.kg «Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на уровень 2017 года».

Осень Ботанического сада

Фото 24.kg. Самая проблемная часть Ботсада

Шелест опавшей листвы под ногами, поникшие листья, сухая трава на опушках — вот что встречает бишкекчан в Ботаническом саду на Ахунбаева. Здесь много отдыхающих родителей с детьми, бегуны накручивают километры по аллеям, молодежь разместилась на травке под кронами деревьев. Сад — одно из немногих мест в Бишкеке, где можно спрятаться от жары. Но как его спасти от палящего солнца? Подробнее в репортаже Марии Орловой «Ботанический сад засыхает. Как его спасти».

Насколько состоялся Кыргызстан как государство

В связи с последними событиями в Кой-Таше пресса, в том числе иностранная, устами разных экспертов анализирует ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане. Тональность многих оценок однозначна — Кыргызстан как несостоявшееся государство. По мнению главы Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова, нередко эти суждения носят истеричный характер. Он не согласен и объясняет почему в авторском материале «Кыргызстан назвали несостоявшимся государством. Почему это не так».

О нелегкой доле американского вегетарианца в Кыргызстане

Фото из личного архива. Нед Мейер

Профессор социологии Нед Мейер приехал в нашу страну почти 15 лет назад по программе обмена между университетом Кентукки и Кыргызским национальным университетом. «Я знал, что Кыргызстан — это бывшая советская республика со странным для моего уха названием», — заявил Нед Майер и поделился впечатления о жизни в Кыргызстане в интервью 24.kg.

Когда семья дороже побед на ринге

За 20 лет в кикбоксинге Алексей Федосеев стал легендой. Но желание выступать у него не иссякло — скоро он дебютирует в смешанных единоборствах. О подготовке к предстоящему бою, памятных турнирах, травмах и стимулах 32-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.

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Есть множество личных тем, которые мы не готовы обсуждать с другими. Нежелание иметь детей — одна из них. Но наше традиционное общество не готово пока еще отнестись с пониманием к подобным решениям. Фраза «Я не хочу иметь ребенка» вызывает шквал критики со стороны окружающих. Специалисты рассказали 24.kg, как пережить допрос и не прослыть изгоем, если объявить, что ты чайлдфри.

В Кыргызстане разведенные женщины зачастую не воспринимаются в обществе как полноценные люди. Во многих случаях женщина не может развестись из-за боязни, что ее жизнь будут обсуждать и осуждать. Как правило, в восточных странах расставание с мужем или женой не одобряют родные и близкие. Психологи рассказали 24.kg, как решиться на такой шаг и пережить сложный этап. Подробнее в материале «Как решиться на развод и не стать жертвой разговоров».

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Семеновское ущелье и Кырчын

Не успели оглянуться — и опять на дворе воскресенье. Значит, пора отправиться с помощью наших авторов в очередное путешествие по нашей прекрасной республике — на Иссык-Куль и в Нарын — «Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля».

Как чиновники отмахиваются от проблем горожан

Как не вспомнить крылатое выражение про ежа — гордую птицу, которая не полетит, пока не пнешь, видя, как мэрия годами не видит проблем. И только после сообщения «агентов 024» у чиновников открываются глаза. Но зачастую реакция муниципалитета ограничивается пустыми обещаниями. Подробнее в материале «Заменим, исполним. Любимые ответы мэрии на жалобы горожан».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Автолюбители продолжают парковаться в Дубовом парке

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».