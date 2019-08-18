Неделя-24. Обвинения Алмазбека Атамбаева и «предательство» Курсана Асанова

Арестованному Алмазбеку Атамбаеву всю неделю предъявляли обвинения. Их было столько, что в итоге все запутались. Здесь и захват заложников, и убийство, и массовые беспорядки, и насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, и коррупция. Но, судя по всему, основной статьей станет «Коррупция», в том числе при модернизации ТЭЦ Бишкека и освобождении Азиза Батукаева.
По убийству во время штурма резиденции Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш заместителя начальника «Альфы» у следствия появился другой подозреваемый. О нем известно, что родился он в Нарынской области, служил в Национальной гвардии. Его задержали.
Уголовное дело возбудили и на супругу бывшего президента Раису Атамбаеву. На нее дал показания бывший серый кардинал судебной системы Манас Арабаев. По его словам, бывшая первая леди заступалась за экс-председателя Свердловского районного суда Бишкека Эльвиру Джаркееву. По словам Раисы Атамбаевой, она никогда не вмешивалась в политику и не оказывала давления на судей.
Самым же неожиданным событием можно считать отстранение от должности и возбуждение уголовного дела против заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова. Именно он вел переговоры с Алмазбеком Атамбаевым и уговорил его сдаться во время спецоперации в Кой-Таше.
Его обвинили в предательстве интересов милиции и утере доверия по результатам служебного расследования. В его доме провели обыск, но под стражу Курсана Асанова пока не взяли.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».
Последствия Кой-Таша. Вопросы без ответов и что дальше?
«Кыргызстан после Кой-Таша. Когда эйфория проходит, а проблемы остаются».
После беспокойных событий в Кой-Таше прошло десять дней. 7-8 августа силовики провели спецоперацию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе событий более 100 человек получили травмы, один — заместитель командира спецподразделения ГКНБ «Альфа» Усен Ниязбеков — убит. По факту возбудили несколько уголовных дел. За расследование причин и последствий взялись лучшие следователи. Однако вместо ясности ситуация усугубляется еще большими скандалами. Возникают все новые вопросы, ответы на которые пока никто не дает. Об этом в материале «После спецоперации в Кой-Таше. Сплошные вопросы».
Битва за водительские права
Власти Кыргызстана еще в конце 2017 года обещали, что с 2018-го выдача водительских удостоверений от частника перейдет государству. Договор с нынешним поставщиком «Атлас Крипт» истек в апреле 2019 года. Теперь их печатью планирует заняться государство. По утверждению чиновников, цена на документы снизится на 40-50 процентов. Тем не менее без партнеров здесь все равно не обойтись. Кто же претендует на эту роль? Об этом в материале Юлии Костенко «Новые водительские удостоверения. Что известно о компаниях-поставщиках».
Золотые крылья экономики
Стабильные показатели добычи золота в Кыргызстане сказываются на состоянии экономики. По итогам семи месяцев 2019 года она показала высокий рост. Как и цены на алкоголь, сигареты, безалкогольные напитки и продукты. Но общий уровень инфляции остается низким. Подробнее об этом в экономическом обзоре 24.kg «Итоги июля. Экономика Кыргызстана вышла на уровень 2017 года».
Осень Ботанического сада
Шелест опавшей листвы под ногами, поникшие листья, сухая трава на опушках — вот что встречает бишкекчан в Ботаническом саду на Ахунбаева. Здесь много отдыхающих родителей с детьми, бегуны накручивают километры по аллеям, молодежь разместилась на травке под кронами деревьев. Сад — одно из немногих мест в Бишкеке, где можно спрятаться от жары. Но как его спасти от палящего солнца? Подробнее в репортаже Марии Орловой «Ботанический сад засыхает. Как его спасти».
Насколько состоялся Кыргызстан как государство
В связи с последними событиями в Кой-Таше пресса, в том числе иностранная, устами разных экспертов анализирует ситуацию, сложившуюся в Кыргызстане. Тональность многих оценок однозначна — Кыргызстан как несостоявшееся государство. По мнению главы Центра политико-правовых исследований Тамерлана Ибраимова, нередко эти суждения носят истеричный характер. Он не согласен и объясняет почему в авторском материале «Кыргызстан назвали несостоявшимся государством. Почему это не так».
О нелегкой доле американского вегетарианца в Кыргызстане
Профессор социологии Нед Мейер приехал в нашу страну почти 15 лет назад по программе обмена между университетом Кентукки и Кыргызским национальным университетом. «Я знал, что Кыргызстан — это бывшая советская республика со странным для моего уха названием», — заявил Нед Майер и поделился впечатления о жизни в Кыргызстане в интервью 24.kg.
Когда семья дороже побед на ринге
За 20 лет в кикбоксинге Алексей Федосеев стал легендой. Но желание выступать у него не иссякло — скоро он дебютирует в смешанных единоборствах. О подготовке к предстоящему бою, памятных турнирах, травмах и стимулах 32-летний спортсмен рассказал в интервью 24.kg.
Дела семейные: разводы и отсутствие детей
Есть множество личных тем, которые мы не готовы обсуждать с другими. Нежелание иметь детей — одна из них. Но наше традиционное общество не готово пока еще отнестись с пониманием к подобным решениям. Фраза «Я не хочу иметь ребенка» вызывает шквал критики со стороны окружающих. Специалисты рассказали 24.kg, как пережить допрос и не прослыть изгоем, если объявить, что ты чайлдфри.
В Кыргызстане разведенные женщины зачастую не воспринимаются в обществе как полноценные люди. Во многих случаях женщина не может развестись из-за боязни, что ее жизнь будут обсуждать и осуждать. Как правило, в восточных странах расставание с мужем или женой не одобряют родные и близкие. Психологи рассказали 24.kg, как решиться на такой шаг и пережить сложный этап. Подробнее в материале «Как решиться на развод и не стать жертвой разговоров».
Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
Не успели оглянуться — и опять на дворе воскресенье. Значит, пора отправиться с помощью наших авторов в очередное путешествие по нашей прекрасной республике — на Иссык-Куль и в Нарын — «Мгновения жизни. Семеновское ущелье и южный берег Иссык-Куля».
Как чиновники отмахиваются от проблем горожан
Как не вспомнить крылатое выражение про ежа — гордую птицу, которая не полетит, пока не пнешь, видя, как мэрия годами не видит проблем. И только после сообщения «агентов 024» у чиновников открываются глаза. Но зачастую реакция муниципалитета ограничивается пустыми обещаниями. Подробнее в материале «Заменим, исполним. Любимые ответы мэрии на жалобы горожан».
О тех, кому правила не писаны
Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».
Сколько денег «съедают» продукты
На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».