19 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-13.00 — улица Горького, 15;

9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Ош-3000, Ыссык-Кол, Кара-Кужур, Матисакова, Сары-Булун, Репина, Эр-Тайлак, Масыралиева, Сулу-Тор, Чатыр-Кол, Баба-Ата, Тыналиева, Узун-Булак, Кейгул, Кейгал, Садырбаева), «Ынтымак» (улицы Калкагар, Сарыкулакова, Сакалдуу, Садырбаева), проспект Ч.Айтматова, 29, отрезки улиц Исанова, Иваницына;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Чок-Тал, Ыссык-Кол), «Ак-Тилек» (улицы Мажурум тал, Кырк-Чоро);

9.30-19.00 — улицы Гоголя, 24, 28а, Токтогула, 43;

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Жибек Жолу, Уметалиева, Калык Акиева, М.Ганди, Атбашинской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Кирпичной.

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-12.00 — села Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая, Дачи), Константиновка (улицы Садовая, Новостройка, Молодежная), Заречное, Байтик (улицы Суюнбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, школа), Таш-Добо (улмцы Октябрская, Киргизская, Школьная), Кок-Джар (улицы Уметалиева, Матыева, Нурмамбетова, Арпачиева, Сыргак, Полевая), Восток (улицы Луговая, Советская, переулок Луговой), Лебединовка (улицы Чуйская, 28 га, Ошская, Нарынская, Северная, Восточная, Боконбаева, Манаса, Лермонтова, Набережная, БЧК, Горького, Маяковского, Мичурина, Сельская-1, Сельская-3, проспект Победы, «Городок энергетиков», 2, 4), Маевка (улицы Сельская, Молодой Гвардии, Строительная, Восточная, Тепличная, Школьная, Больничная, Скворцова), Аламедин (улица Алма-Атинская), Карла Маркса (улицы Пушкина, Гагарина, 22-го партсъезда);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — поселок Южный (улицы Гагарина, Вишневая, Королева), села Кунтуу (улицы Царенко, Молдосан, С.Иманалиева, Касым, Каменное, Садовая), Джаны-Джер (улицы Лесная, Спортивная, Правда, Школьная), город Шопоков (улицы Геофизическая, Геология, Южная, Вокзальная, Железнодорожная, Полевая, переулок Кирова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улица Первомайская), Ак-Суу (улицы Карла Маркса, Карпова), Беловодское (улицы Фучика, Боконбаева);

8.00-19.00 — село Александровка (улица Почтовая);

Панфиловский РЭС

9.00-16.00 — город Каинды (улицы Юбилейная, Мира, Куйбышева, Ленинградская, Гагарина, Комсомольская, Джанузакова);

14.00-18.00 — село Чалдовар (восточная часть);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Боз-Бармак (улица Тердыкбаева), Интернациональное, Джар-Башы;

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Кош-Коргон, Искра, Сайлык, Садовое, Восточное, Джаны-Чек, Джаны-Турмуш, дом инвалидов.

3 Иссык-Кульская область

9.00-18.00 — села Сары-Камыш, Кереге-Таш, Теплоключенка;

9.00-16.00 — села Кожояр, Семеновка, Григорьевка, Темировка, Кашат;

9.00-17.00 — села Жылуу-Булак, Чон-Таш, Сары-Тологой, Кен-Суу.