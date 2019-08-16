Чудеса на виражах. В Кыргызстане отметили День военной авиации

В Кыргызстане сегодня отметили 60-летие военной авиации и войсковой части № 23565 («Фрунзе-1»). На базе открыли бюсты прославленным летчикам и устроили авиашоу.

На торжество собрались действующие авиаторы и ветераны. Их приветствовал первый замначальника Генштаба Вооруженных сил КР Нурлан Кирешеев. Он сообщил, что 60 лет назад на современной территории Кыргызстана создали учебно-авиационный полк. В 1959-1992 годах его инструкторы подготовили более 21 тысячи специалистов для 54 стран. Наши военные летчики участвовали в ликвидации последствий землетрясения в Суусамыре, эвакуации населения при наводнении в Сузаке, Баткенских событиях и доказали, что могут выполнять задачи в экстремальных условиях.

«В настоящее время авиаторы совершенствуют свои навыки, участвуют в поисково-спасательных мероприятиях, международных военных учениях и решают другие специальные задачи, поставленные руководством государства, — сказал Нурлан Кирешеев. — Особая благодарность ветеранам, вкладывающим знания и опыт в обучение молодого поколения и воспитание патриотов».

Фото 24.kg. Торжество в честь Дня военной авиации Кыргызстана

«Авиаторы — элита Вооруженных сил! Это показывает традиционно высокий конкурс при поступлении в авиационные училища. Сегодня силы воздушной обороны и авиация КР находятся на достойном уровне. Руководство постоянно уделяет внимание их укреплению. Недавнее вручение министром обороны РФ двух вертолетов, ранее — двух самолетов — тому подтверждение», — отметил зампредседателя Госкомитета по делам обороны Нурсеит Кедеев.

Многих служивых наградили медалями и грамотами, и начался концерт.

Фото 24.kg. Торжество в честь Дня военной авиации Кыргызстана

Затем все переместились из прохладного зала на плац. Возле него открыли бюсты Абдували Курбаналиеву и Исмаилбеку Таранчиеву. Курбаналиев — первый национальный летчик Средней Азии. В качестве преподавателя воспитал многих пилотов. Таранчиев во время Великой Отечественной направил свой горящий самолет в скопление вражеских танков. За это его посмертно наградили званием Героя Советского Союза.

Гвоздем программы стало авиашоу. Первым пролетел самолет Ан-26. Так низко, что казалось заденет верхушки деревьев.

«Сейчас разобьется!» — испугался какой-то мальчуган.

«Да ну. За штурвалом профессионал», — успокоил его товарищ.

Тут появился штурмовик Су-25 с российской авиабазы «Кант» и выполнил несколько фигур высшего пилотажа. Летел пулей, и зрители едва успевали его фотографировать.

В знак уважения к военным летчикам в авиашоу поучаствовали гражданские. Они были на частной технике — легкомоторных самолетах и автожирах.

Вертолет Ми-8 пробыл в небе дольше всех. Вначале летал сам, лихо кренясь на виражах, а затем забрал с земли десятка два парашютистов и, достигнув солидной высоты, сбросил их.

Ми-8 управлял летчик-методист войсковой части № 23565 Сайфутдин Азизов.

«Я ровесник этой части. Рос в Кара-Куле, и к нам часто прилетали вертолеты. Очень хотел быть пилотом, — сказал он 24.kg. — В училище летал на Ми-2, потом немного на Ми-24. И уже 40 лет на Ми-8. Летал на этой модели на войне в Афганистане и во время Баткенских событий. Это лучшая и самая распространенная машина в мире».

— Как оцените уровень подготовки молодых пилотов и состояние авиации в Кыргызстане?

— Молодежь талантливая. А в авиацию надо вкладывать большие деньги. По мере возможностей это делается. Получаем вертолеты, покупаем запчасти... Президент и начальник Генштаба не раз говорили: вертолеты нужны государству. Без них тяжело. Страна у нас на 90 процентов горная.