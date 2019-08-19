В Бишкеке 19 августа безоблачно. Воздух прогреется до +30 градусов. День уменьшился до 13 часов 47 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-13.00 — улица Горького, 15;

9.00-18.00 — 11-й микрорайон, 12/1, 12/2, 13/1, 14/1, 14/2, 14/3, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Аксы, Ош-3000, Ысык-Кол, Кара-Кужур, Матисакова, Сары-Булун, Репина, Эр-Тайлак, Масыралиева, Сулу-Тор, Чатыр-Кол, Баба-Ата, Тыналиева, Узун-Булак, Кейгул, Кейгал, Садырбаева), «Ынтымак» (улицы Калкагар, Сарыкулакова, Сакалдуу, Садырбаева), проспект Ч.Айтматова, 29, отрезки улиц Исанова, Иваницына;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Чок-Тал, Ыссык-Кол), «Ак-Тилек» (улицы Мажурум тал, Кырк-Чоро);

9.30-19.00 — улицы Гоголя, 24, 28а, Токтогула, 43;

9.30-17.00 — отрезки улиц Куренкеева, Жибек Жолу, Уметалиева, Калык Акиева, М.Ганди, Атбашинской;

13.00-17.00 — отрезки улиц Осмонкула, Кирпичной.

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Всемирный день гуманитарной помощи

В декабре 2008 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией объявила 19 августа Всемирным днем гуманитарной помощи.



Введя эту дату в календарь, Организация Объединенных Наций обозначила задачу — повышать информированность общества о деятельности по оказанию гуманитарной помощи во всем мире. Кроме того, учреждение Дня гуманитарной помощи напоминает о важности международного сотрудничества в этой сфере, а также воздает должное всем, кто работал и продолжает работать в ней.

Всемирный день фотографии

Учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа Корске Ара.

Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагера.

Космический корабль с собаками Белкой и Стрелкой на борту совершил суточный полет вокруг Земли

19 августа 1960 года советская ракета вывела на орбиту корабль «Спутник-5», на борту которого находились собаки Белка и Стрелка. Целью эксперимента было исследование воздействия космического излучения на живые организмы, а также проверка эффективности различных систем жизнеобеспечения — питания, водоснабжения, ассенизации, регенерации отходов.

Этот эксперимент суточного орбитального полета Белки и Стрелки стал существенным вкладом в изучение и освоение космического пространства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Байышбек Будайчиев





В 1978 году принят в Союз художников СССР и Союз художников Кыргызстана.

Родился спортсмен Александр Блинов

Работал заведующим кафедрой культурно-просветительной работы Института искусств имени Б.Бейшеналиевой, инструктором и заместителем заведующего Отделом культуры ЦК Компартии Кыргызстана. Являлся первым заместителем председателя правления Кыргызского фонда культуры, проректором по учебной и научной работе Государственного высшего художественного колледжа, преобразованного в Академию художеств Кыргызстана, профессором кафедры мировой культуры Национальной консерватории.Ведет лекции по истории отечественного и зарубежного искусства, культурологии и эстетике.

Родился 19 августа 1954 года в городе Фрунзе. Советский спортсмен-конник.

На летних Олимпийских играх в Москве в 1980 году завоевал две медали — «золото» в командном первенстве и «серебро» в личном.

Александр Блинов начал выступать в составе советской сборной по конному спорту в 1976 году. Долгое время выступал за ДСО «Колхозчи» во Фрунзе. В 1983-м переехал в Москву и стал инструктором в конноспортивной школе ДСО «Спартак».

У кого намечается той

Мамыржан Рахимов

Родился 19 августа 1968 года. Мэр Баткена.

Михаэль Б родский

Родился 19 августа 1972 года в Ленинграде. Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Кыргызстане.

Куда сходить

Культура

на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

Международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 2 по теннису.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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