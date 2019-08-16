Почти 10 миллионов сомов вернула в городской бюджет мэрия Бишкека

Мэрия Бишкека взыскала с задолжников за аренду земли почти 10 миллионов сомов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, управление земельных ресурсов подало иск в Октябрьский районный суд в отношении должников-арендаторов Н.Искендербековой и Т.Мергенбаева.

Суд вынес решение в пользу города, взыскано 9 миллионов 952 тысячи 630 сомов 77 тыйынов.

В мэрии рассказали, что участок на пересечении улиц Льва Толстого и Виноградной предоставили Н.Искендербековой 12 июня 2015 года на пять лет. На нем можно было разместить временный офис со складскими помещениями из легких конструкций.

«Арендатор не выполнил условия договора: не платил и не использовал участок по целевому назначению. Долг по арендным платежам составил 2 миллиона 560 тысяч 274 сома. Пеня за просрочку оплаты — 640 тысяч 68 сомов 50 тыйынов», — отметили в мэрии.

Т. Мергенбаев арендовал участок на пять лет в микрорайоне № 3 в январе 2015 года под проектирование и строительство офиса. Он также не выполнил свои обязательства перед городом.

«Долг по арендным платежам составил 5 миллионов 401 тысячу 820 сомов 62 тыйына, пеня — 1 миллион 350 тысяч 467 сомов 65 тыйынов», — отметили в мэрии.

В муниципалитете добавили, что после вступления в силу решения суда имущество и средства будут возвращать судебные исполнители.