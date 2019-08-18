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Общество

Афиша Бишкека на неделю: кинопремьеры, выставки, экофестиваль

15-20 августа. Выставка «Один пояс — один путь»

В экспозиции представлено около 75 произведений мастера китайской живописи Чжан Би Юй. С самого раннего детства она училась традиционной китайской живописи «гохуа» у известного в Чжунго художника Хэ Ши Фа. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

9-25 августа. Выставка «Ландшафты будущего» (Берлин)

Центральной темой работ Инны Артемовой является идея утопии, художественным воплощением которой стала ее новая серия картин «Ландшафты будущего». Графические работы этой серии будут представлены на одноименной выставке.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

30 июля — 30 августа. Фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»

Представлены снимки, демонстрирующие жизнь жертв торговли людьми.

Площадь Ала-Тоо.

20 августа. Практическая лекция для детей об искусстве

На лекциях дети учатся рассуждать об истории искусства и человеческой природе. Они учатся думать. На практическом занятии ребята создают свои работы, пробуя самые разные техники изображения и материалы.

Студия альтернативного обучения «Окна», 15.30.

20 августа. Мастер-класс по гончарному делу

Создайте под руководством художника-керамиста Канатбека Бейшебаева собственное изделие за гончарным кругом.

Этнокомплекс «Супара», 19.00.

22 августа. Кинопремьеры

«Бык» (драма). 1990-е годы. Экономическая пропасть и криминальные драмы, разворачивающиеся буквально на каждом углу. Молодой лидер преступной группировки Антон Быков вынужден зарабатывать любыми способами, чтобы обеспечить свою семью. После районной «стрелки» Антон попадает в отделение милиции, откуда его вызволяет один из московских авторитетов. Взамен он просит героя о маленькой, но опасной услуге.

«Падение ангела» (боевик). На президента США совершено покушение, главный обвиняемый — верный ангел-хранитель главы государства и агент секретной службы Майк Бэннинг. Скрываясь от ФБР, он должен найти тех, кто его подставил, и спасти страну и ее лидера от смертельной угрозы.

«Капкан» (ужасы). Когда на Флориду обрушивается мощнейший ураган, Хейли игнорирует приказы об эвакуации, чтобы попытаться встретиться в этом хаосе с пропавшим отцом. Она обнаруживает его тяжелораненым в подвале их дома, где они оказываются в ловушке из-за прибывающей воды. Но это меньшее, чего им стоит бояться...

23 августа. Экофестиваль

В программе мастер-классы, выступление представителей шоу-бизнеса, премьера документального фильма о Карагачевой роще и многое другое.

Парк «Карагачевая роща», 16.00-22.00.

23 августа. Экоквест

Участники объединяются в команды и, получив необходимое снаряжение, инструктаж и памятки тим-лидеров команд, отправляются на уборку территорий. Регистрация по телефону 0770999150.
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