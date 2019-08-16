ГКНБ выясняет, кто из кыргызстанцев в Сирии и Ираке причастен к терроризму

Органы национальной безопасности Кыргызстана ведут работу по возвращению выехавших граждан в зону боевых действий Сирии и Ирака, а также находящихся в разных лагерях для беженцев. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

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По его данным, сейчас выясняется их причастность к террористической деятельности. У многих есть дети. Для их возвращения на родину нужно согласие родителей, которые должны оставаться в сирийско-иракской зоне до окончания проверки.

В случае причастности к террористической деятельности родители могут быть лишены прав на детей.

Вернувшиеся граждане пройдут реабилитацию, и в соответствии с требованиями закона будет определена степень их ответственности.

Работа по возвращению граждан КР из зон боевых действий Сирии и Ирака, а также находящихся в разных лагерях для беженцев находится под личным контролем президента КР.