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Общество

ГКНБ начал проверку провокационной записи с призывом «громить ошских»

Государственный комитет национальной безопасности проводит проверку записи разговора с провокационными призывами «громить ошских». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В YouTube сегодня распространили аудиозапись якобы разговора двух сторонников бывшего президента. Сообщается, что один из них — Фархат Баабиев, активно участвовавший в событиях 7-8 августа в Кой-Таше. Он разговаривает с неким Аманом.

В ГКНБ подчеркивают, если подтвердится подлинность этой аудиозаписи, а также других провокационных материалов, будут приняты меры в рамках законодательства КР.
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