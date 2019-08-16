Сегодня не будет газа в Майлуу-Суу и Кара-Балте

Сегодня в Майлуу-Суу и некоторых районах Кара-Балты не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, подача природного газа будет прекращена в связи с ремонтно-восстановительными работами.

В Кара-Балте газ отключат на улицах Горной, Калининской, Шопокова, Оторбаева, проспекте Т.Кожомбердиева.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.

Напомним, сегодня также нет газа в районе, ограниченном улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспектом Чуй, на улице Ахунбаева, 186 (блоки В, Г) в Бишкеке.