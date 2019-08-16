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Общество

Госрегистрационная служба затеяла ремонт здания на 25 миллионов сомов

Государственная регистрационная служба объявила тендер на ремонт здания по проспекту Чингиза Айтматова, 1. Об этом сообщил портал госзакупок.

На прилегающей территории планируется вырубить деревья и кустарники. Часть кирпичных стен разберут для устройства въезда. Возле здания посадят живую изгородь, кустовую сирень, разобьют цветники. Вместо вырубленных деревьев появятся десять деревьев или кустарников.

В здании ГРС полностью отремонтируют электроосвещение, перекроют крышу, заменят водопроводные и канализационные трубы. На первом этаже появится автоматическая пожарная сигнализация.

На капитальный ремонт выделено 24 миллиона 382 тысячи 839 сомов.
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