В Бишкеке начали поливать деревья, когда они засохли

В социальной сети Facebook пользователь Михаил Рогожин опубликовал фотографии затопленных улиц и арыков.

«И город наконец-то начали поливать, широко, шибко, местами глубоко. И красиво — волны, ветерок», — написал Михаил Рогожин.

По его словам, снимки сделаны в районе улиц Льва Толстого и Байтика Баатыра.

С весны бишкекчане били тревогу, что зеленые насаждения в столице засыхают. Позже мэрия Бишкека признала, что на полив выделяют воды меньше запланированного уровня из-за наступления маловодного периода.