19:26
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке начали поливать деревья, когда они засохли

В социальной сети Facebook пользователь Михаил Рогожин опубликовал фотографии затопленных улиц и арыков.

«И город наконец-то начали поливать, широко, шибко, местами глубоко. И красиво — волны, ветерок», — написал Михаил Рогожин.

По его словам, снимки сделаны в районе улиц Льва Толстого и Байтика Баатыра.

С весны бишкекчане били тревогу, что зеленые насаждения в столице засыхают. Позже мэрия Бишкека признала, что на полив выделяют воды меньше запланированного уровня из-за наступления маловодного периода.
Ссылка:
просмотров: 252
Версия для печати
Материалы по теме
Между городом и селом. Когда отремонтируют провал на улице Салиевой
По вине дорожников жители села Лебединовки могут остаться без поливной воды
В Бишкеке на проспекте Айтматова гибнут деревья. Полив по-прежнему не обеспечен
Отрегулировать полив в парке «Молодежный» просят бишкекчане
На проспекте Айтматова в арыках установят шлюзы
По проспекту Айтматова арыки сделали, а шлюзы забыли. Растения засыхают
Бишкекзеленхоз восстанавливает ирригацию внутри южных микрорайонов
«Агент-024» показал, что находится в поливном канале
Жители домов на улице Ахунбаева просят восстановить арыки
Аномальная жара. В Бишкеке увеличили объем поливной воды
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома