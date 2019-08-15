16 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Кызыл-Туу;

9.00-16.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кара-Шаар.

2 Ошская область