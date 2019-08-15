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Общество

16 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Иссык-Кульская область

  • 9.00-17.00 — села Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Кызыл-Туу;
  • 9.00-16.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кара-Шаар.

2Ошская область

  • 8.00-17.00 — сельские управы Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайкуу, Гульчо, город Ош (села Беш-Капа, Тутовая, Мирсаатова, Таатар, Назаралиева, жилмассив «Калинина», микрорайон «Ак-Тилек», 27, улицы Абдыкадыровой, 9а, 141, 143, 195а, 195б, 195в, 197, 197г, 197е, 199б, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Руставели, 126в, 126г, 126ж, Чкалова, 2.

3Баткенская область

  • 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, Кунгей, Сухана, Живпром, Каганович, 61-й разъезд).
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