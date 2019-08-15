16 августа: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Иссык-Кульская область
- 9.00-17.00 — села Ак-Булун, Ак-Булак, Зындан, Кызыл-Туу;
- 9.00-16.00 — села Семеновка, Григорьевка, Кара-Шаар.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — сельские управы Капчыгай, Ой-Тал, Кызыл-Жар, Алайкуу, Гульчо, город Ош (села Беш-Капа, Тутовая, Мирсаатова, Таатар, Назаралиева, жилмассив «Калинина», микрорайон «Ак-Тилек», 27, улицы Абдыкадыровой, 9а, 141, 143, 195а, 195б, 195в, 197, 197г, 197е, 199б, Краснофлотская, 5а, 5н, Урицкого, 15, 17, Руставели, 126в, 126г, 126ж, Чкалова, 2.
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (улицы Асаналиева, Кунгей, Сухана, Живпром, Каганович, 61-й разъезд).