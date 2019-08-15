17:55
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Приграничные конфликты (141)

Инцидент на кыргызско-таджикской границе. Как себя чувствуют раненые военные

Сегодня председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев навестил военнослужащих, получивших ранения во время конфликта на кыргызской-таджикской границе.

Читайте по теме
Конфликт на границе. Ситуация обострилась, ранен пограничник Кыргызстана
Четверо офицеров находятся на стационарном лечении в военном госпитале ГКДО. Сейчас им оказывают квалифицированную медицинскую помощь. Еще один служащий ГПС КР — пограничный уполномоченный проходит санаторное лечение.

Глава Погранслужбы в беседе с больными заявил, что все они отлично выполнили свой долг. Он пожелал им возвратиться в строй в ближайшее время.

Всего, по данным ведомства, во время событий 22-23 июля пострадали шесть человек.

В госпитале журналистам рассказали, что все раненые поступили в удовлетворительном состоянии — их уже прооперировали, дробь из организма вытащили.

Первичную помощь военнослужащим оказали еще в Баткенской области, после их перевели в отделение микрохирургии кисти, нейрохирургии и травматологии Национального госпиталя в столице, а уже затем для улучшения состояния — в военный госпиталь.

«У всех ранения от дробовой пули, которая разлетелась на мелкие осколки по всему телу. У одного из раненых были большие осколки в голове, у второго удалили осколки в коленном суставе, еще у одного был осколок в животе», — сказал лечащий врач Абакир Абдурахманов.

Он отметил, что после выписки раненых освободят от службы на определенный срок.

Уларбек Шаршеев сообщил журналистам, что на сегодняшний день обстановка на всех участках госграницы стабильная. По инциденту на кыргызско-таджикской границе ведется расследование.

«В настоящий момент описано 54 процента границы. В основном это горные участки Баткенской и Ошской областей, остались густонаселенные участки — Лейлекский и Баткенский районы. В целом обстановка стабильная, охрана границы осуществляется в штатном режиме», — сказал глава ГПС.

Напомним, что 22 июля на кыргызско-таджикской границе произошло столкновение между жителями приграничных сел. В результате конфликта пострадали 17 человек, в том числе милиционеры и пограничники. По данным таджикской стороны, один гражданин РТ погиб, 10 — получили ранения.
Ссылка:
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
Конфликт на границе. Состояние пострадавших средне стабильное
На место конфликта на границе выехал вице-премьер-министр Жениш Разаков
В Таджикистане заявили об одном погибшем в конфликте на границе с Кыргызстаном
Стрельба на границе. Кыргызстан и Узбекистан проведут совместное расследование
Пограничники Кыргызстана ранили нарушителя границы в Ошской области
На границе опять конфликт. Жители Воруха разбили стекло машины главы Ак-Сая
Пограничная служба: Ситуация на границе с Таджикистаном стабильная
В постановлении парламента по границе в Баткенской области более 30 пунктов
Жогорку Кенеш поручил правительству поддержать жителей приграничных районов
Конфликт на границе. Депутаты предлагают наградить медалью «Данк» пострадавших
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома