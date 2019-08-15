Мастер по дереву из Кыргызстана участвует в международном фестивале в Салехарде

Кыргызстанец Урмат Советкельдиев участвует в Международном фестивале парковой скульптуры «Легенды севера» в Салехарде. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС.

«Мастер из Кыргызстана Урмат Советкельдиев приехал в Салехард впервые. Его работа «Легенды Севера» олицетворяет связь человека с природой. В центре композиции жилище коренных народов — чум, окруженный небом и водой», — пишет издание.

Как сообщается, участие в фестивале принимает 21 ремесленник из России, Украины и Кыргызстана. Мастера изготавливают деревянные скульптуры на тему «Легенды и мифы ямальской земли». Позже их установят на территории природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск.







До 16 августа участники будут работать над скульптурами, а 17 августа пройдет закрытие фестиваля и награждение победителей.