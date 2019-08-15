21:32
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Мастер по дереву из Кыргызстана участвует в международном фестивале в Салехарде

Фото Ольга Кузьмина/ТАСС. Урмат Советкельдиев

Кыргызстанец Урмат Советкельдиев участвует в Международном фестивале парковой скульптуры «Легенды севера» в Салехарде. Об этом сообщил ИТАР-ТАСС.

«Мастер из Кыргызстана Урмат Советкельдиев приехал в Салехард впервые. Его работа «Легенды Севера» олицетворяет связь человека с природой. В центре композиции жилище коренных народов — чум, окруженный небом и водой», — пишет издание.

Как сообщается, участие в фестивале принимает 21 ремесленник из России, Украины и Кыргызстана. Мастера изготавливают деревянные скульптуры на тему «Легенды и мифы ямальской земли». Позже их установят на территории природно-этнографического комплекса в поселке Горнокнязевск.

До 16 августа участники будут работать над скульптурами, а 17 августа пройдет закрытие фестиваля и награждение победителей.
Ссылка:
просмотров: 79
Версия для печати
Материалы по теме
Red Jolbors объединит рынки рекламы и коммуникаций Центральной Азии
Культурный фестиваль прошел в городе Ош
Впервые фестиваль Tengri Music пройдет на Иссык-Куле
В Бишкеке проходит фестиваль образования
Летом в Кыргызстане пройдет V Всемирный фестиваль эпосов мира
Джаз в Бишкеке. В столице выступила группа из Германии Three Fall
Опозорившиеся в Эр-Рияде кыргызстанцы обвинили журналистку в популизме
Позорище. На фестивале в Эр-Рияде кыргызская делегация показала бескультурье
Кыргызский театр кукол на фестивале в Москве покажет спектакль по Айтматову
Впервые в Кыргызстане пройдет Make Up Day. Билеты уже в продаже
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома