К бишкекской школе № 19 начали возводить пристройку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, капсулу в фундамент двухэтажного учебного корпуса заложили горожане, педагоги, мэр Азиз Суракматов, вице-мэры Татьяна Кузнецова и Уланбек Азыгалиев.

«Проект реализуется в рамках программы мэрии по увеличению количества ученических мест и муниципальных образовательных организаций Бишкека», — отметили в мэрии.

Двухэтажное здание соединят со школой отапливаемым переходом. В новом корпусе предусмотрены танцевальный зал, учебные классы, кабинеты для внеклассных занятий и библиотека.

Пристройка позволит увеличить мощность школы на 198 ученических мест.

«Вся необходимая проектно-сметная документация утверждена. Определен подрядчик — строительная компания «Максат». На строительство изначально закладывали 60 миллионов сомов, но после оптимизации сметной документации построить и оснастить планируется за 45 миллионов 65 тысяч 774 сома», — отметили в мэрии.

Работы завершат в сентябре 2020 года.