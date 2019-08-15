17:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

К бишкекской школе № 19 начали возводить пристройку

К бишкекской школе № 19 начали возводить пристройку. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, капсулу в фундамент двухэтажного учебного корпуса заложили горожане, педагоги, мэр Азиз Суракматов, вице-мэры Татьяна Кузнецова и Уланбек Азыгалиев.

«Проект реализуется в рамках программы мэрии по увеличению количества ученических мест и муниципальных образовательных организаций Бишкека», — отметили в мэрии.

Двухэтажное здание соединят со школой отапливаемым переходом. В новом корпусе предусмотрены танцевальный зал, учебные классы, кабинеты для внеклассных занятий и библиотека.

Пристройка позволит увеличить мощность школы на 198 ученических мест.

«Вся необходимая проектно-сметная документация утверждена. Определен подрядчик — строительная компания «Максат». На строительство изначально закладывали 60 миллионов сомов, но после оптимизации сметной документации построить и оснастить планируется за 45 миллионов 65 тысяч 774 сома», — отметили в мэрии.

Работы завершат в сентябре 2020 года.
Ссылка:
просмотров: 264
Версия для печати
Материалы по теме
В мэрии Бишкека составили список, кто сможет учиться в школе «Газпром» бесплатно
Скоро учебный год. Школы не успевают завершить ремонт
На каких основаниях передали школу «Газпрому», уточнили в мэрии Бишкека
Депутаты БГК хотят поддержать решение мэрии по школе «Газпрома» без обсуждения
Депутаты Бишкекского городского кенеша традиционно опаздывают на сессию
Мэрия Бишкека отремонтирует столовые в трех школах
По трое сидеть не будут. План приема в гимназиях Бишкека сократили
В БГК предлагают увеличить квоту для бесплатного обучения в школе «Газпрома»
Школа «Газпрома». В БГК решают, как она будет функционировать
В БГК спорят, включать ли в повестку дня вопрос о школе «Газпрома»
Популярные новости
Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца Дело Атамбаева. ГКНБ установил личность мужчины, убившего спецназовца
Внимание, розыск. В&nbsp;Чуйской области разыскивают мужчину Внимание, розыск. В Чуйской области разыскивают мужчину
Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым Дело Атамбаева. Прокуратура расследует предательство милиции Курсаном Асановым
Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Дело Атамбаева. Еще двух сторонников бывшего президента забрали на допрос в ГКНБ
Бизнес
Еще 60&nbsp;отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к&nbsp;сети 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Еще 60 отдаленных населенных пунктов Кыргызстана подключены к сети 4G LTE от О!
&laquo;Бакай Банк&raquo; установил первое уличное пианино в&nbsp;Бишкеке для всех желающих «Бакай Банк» установил первое уличное пианино в Бишкеке для всех желающих
Elite House никогда не&nbsp;оставляет дольщиков без внимания Elite House никогда не оставляет дольщиков без внимания
Лето на&nbsp;Иссык-Куле на&nbsp;высоких скоростях с&nbsp;тарифом &laquo;Сонун&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Лето на Иссык-Куле на высоких скоростях с тарифом «Сонун» от Кыргызтелекома