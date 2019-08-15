Повышение тарифа за проезд в маршрутках Бишкека. Чиновники еще раз изучат вопрос

Вопрос повышения тарифа за проезд в маршрутках в Бишкеке остается открытым, сообщил 24.kg и. о. начальника управления городского транспорта Нурлан Атыканов.
«Мы несколько раз вносили предложения и в мэрию, и горкенеш, но там отписываются. Поэтому вопрос пока на рассмотрении, изучаем еще раз. Все меняется. Осенью, наверное, еще раз совместно с перевозчиками какие-то расчеты дадим», — сказал он.
Повысить тариф на 2 сома обещают несколько лет, последний раз — в январе 2019 года. Тогда же создали комиссию из представителей налоговой, антимонопольного комитета, транспортной инспекции и других, сделали расчеты. Однако изменений не последовало.
Утверждает тарифы Бишкекский городской кенеш.
Сегодня проезд в маршрутках стоит 10 сомов, в вечернее время — 12, в муниципальном транспорте (автобусах и троллейбусах) — 8.