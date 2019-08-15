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Общество

В мэрии объяснили, почему центр Бишкека не могут освободить от маршруток

В управлении городского транспорта при мэрии Бишкека рассказали 24.kg, почему центр столицы не могут освободить от маршруток.

Отметим, согласно постановлению правительства, мэрия Бишкека должна была разгрузить центральную часть города до 30 июня 2019 года. В частности, предлагалось разрешить движение в квадрате, ограниченном проспектом Чуй, улицами Ибраимова, Боконбаева и бульваром Молодой Гвардии, только легковому и общественному муниципальному транспорту.

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«Работа в этом направлении ведется поэтапно. Несколько микроавтобусных маршрутов (№ 114, 214) уже оптимизировали, чтобы не было дубляжа. К сентябрю готовим еще часть маршрутов. Всех сразу убрать из центрального квадрата не получится, поскольку не хватает большеместных автобусов. Тогда некому будет перевозить пассажиров», — пояснил и. о. начальника УГТ Нурлан Атыканов.

Он добавил, что некоторые водители частных бусов изъявили желание перейти из ОсОО в Бишкекское автотранспортное предприятие (БАТП).

«Один маршрут № 227 стал муниципальным. В настоящее время идут переговоры еще с некоторыми водителями», — отметил Нурлан Атыканов.
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