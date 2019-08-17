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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 августа облачно, возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

  • до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Всемирный день бездомных животных

24.kg
Фото 24.kg

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жигач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров

Родился 17 августа 1977 года в Нарыне. Аким Ак-Талинского района.

Дастан Лепшаков

Родился 17 августа 1997 года. Член сборной КР по бильярдному спорту.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
  • в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Ландшафты будущего» (Берлин) и «Один пояс — один путь» (Китай);
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на выступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России;
  • в Ботаническом саду имени Э.Гареева пройдет субботник.

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

  • международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 1 по теннису;
  • Соревнования Summer League — 2019 по баскетболу 3×3;
  • Футбол. Кыргызская премьер-лига.

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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