В Бишкеке 17 августа облачно, возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.

Отключение газа, света, воды

до 30 августа — на улице Ладожской.

Памятные даты

Всемирный день бездомных животных

Фото 24.kg

В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.

Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Леонид Тузов

Родился 17 августа 1925 года в селе Пенделка Кузнецкого района Пензенской губернии в семье геолога. В 1930-м семья переехала в Киргизию. Советский и кыргызский ученый, доктор физико-математических наук, профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.

Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).

Умер 3 июня 2018 года.

У кого намечается той

Мыктыбек Абдылдаев

Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жигач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.

Нурбек Молдокадыров