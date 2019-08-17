В Бишкеке 17 августа облачно, возможен слабый дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 52 минут.
Отключение газа, света, воды
- до 30 августа — на улице Ладожской.
Памятные даты
Всемирный день бездомных животных
В третью субботу августа отмечается Всемирный день бездомных животных. Дата появилась в календаре по инициативе Международного общества прав животных в 1992 году, начинание поддержали зоозащитные организации разных стран.
Эта дата считается не праздником, а поводом обратиться к проблеме бездомных животных, рассказать максимальному числу людей об их трагической судьбе.
Люди, которые меняли мир
Родился профессор Леонид Тузов
Награжден шестью орденами (в том числе Отечественной войны I степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Данакер») и 16 медалями СССР и Кыргызской Республики, отличник народного образования Киргизской ССР, отличник просвещения СССР, заслуженный работник образования КР, заслуженный деятель науки Кыргызской Республики (1995).
Умер 3 июня 2018 года.
У кого намечается той
Мыктыбек Абдылдаев
Родился 17 августа 1953 года в селе Кара-Жигач Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша.
Нурбек Молдокадыров
Дастан Лепшаков
Родился 17 августа 1997 года. Член сборной КР по бильярдному спорту.
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Ландшафты будущего» (Берлин) и «Один пояс — один путь» (Китай);
- Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на выступление Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа МО России;
- в Ботаническом саду имени Э.Гареева пройдет субботник.
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 1 по теннису;
- Соревнования Summer League — 2019 по баскетболу 3×3;
- Футбол. Кыргызская премьер-лига.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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