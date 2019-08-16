В Бишкеке 16 августа облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до +27 градусов. День уменьшился до 13 часов 55 минут.
Отключение газа, света, воды
- в районах, ограниченных улицами Турусбекова, Пушкина, Уметалиева, проспектом Чуй, Ахунбаева, 186 (блок В, Г), Киевской, Тоголока Молдо, Токтогула, Исанова;
- до 30 августа — на улице Ладожской.
Памятные даты
Создан первый звуковой цветной мультфильм
Первый в истории звуковой цветной мультфильм создан в 1930 году в США студией «Метро Голдвин Майер». Назывался мультфильм Flip the frog.
Люди, которые меняли мир
Умер народный артист СССР Булат Минжилкиев
Булат Минжилкиев родился 23 апреля 1940 года на берегу Иссык-Куля в селе Тору-Айгыр.
В 1957-м поступил в вокально-хоровую студию при Кыргызском театре оперы и балета. В 1968-м стал стажером театра «Ла Скала» и брал уроки вокала у знаменитых маэстро Барра и Мерлини. В 25 лет он — солист оперного театра, в 28 — блестяще выступил на Всесоюзном фестивале молодых оперных певцов, в 33 — уже лауреат двух международных конкурсов, в 36 — народный артист Советского Союза.
Занимался педагогической деятельностью в Кыргызском государственном институте искусств. Его воспитанники сейчас поют во многих театрах мира. На сцене кыргызского театра им была поставлена опера Пуччини «Богема».
Умер в 1997 году.
У кого намечается той
Умбеталы Кыдыралиев
Родился 16 августа 1967 года в городе Таш-Кумыре Джалал-Абадской области. Депутат Жогорку Кенеша («Республика — Ата Журт»).
Бекболот Алиев
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка «Вместе против торговли людьми!»;
- в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «Ландшафты будущего» (Берлин) и «Один пояс — один путь» (Китай).
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
- международные соревнования Bishkek Sunrise Open — 1 по теннису.
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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