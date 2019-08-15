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Общество

Хадж-2019 завершен, сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана

Хадж кыргызстанцев к святым местам Медины и Мекки завершен. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

По данным ДУМК, паломники возвращаются на родину.

Уточняется, что группы кыргызстанцев, совершивших хадж в 2019 году, вернутся в Бишкек и Ош с 17 августа по 1 сентября.

Сейчас штаб по организации хаджа-2019 готовит группы паломников к отправке в КР.

В 2019 году Министерство хаджа Саудовской Аравии выделило для паломников Кыргызстана 6 тысяч 10 квот.

В Мекке (Саудовская Аравия) в этом хадже скончались три паломника из Кыргызстана. С одобрения родственников кыргызстанцев похоронили в Мекке. По данным муфтията, умершие были в возрасте старше 60 лет.
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